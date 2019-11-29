Песков рассказал, как Россия и Украина ищут решение газового вопроса

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что российский лидер Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут обсудить на переговорах в Париже вопросы по транзиту газа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Пескова попросили прокомментировать заявление исполнительного директора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко, который сообщил, что «Газпром» якобы готов «фактически перекрыть вентиль», если стороны не подпишут соглашение о транзите газа. Журналисты напомнили, что в 2009 году похожую проблему удалось решить путем переговоров действующих на тот момент премьеров Владимира Путина и Юлии Тимошенко, и поинтересовались, какой выход видят в Москве из сложившейся ситуации сейчас.

Представитель Кремля отметил, что на данный момент преждевременно давать какие-то оценки, так как продолжаются интенсивные контакты сторон по газовому вопросу.

«Вы знаете, что контакты идут и при посредничестве Еврокомиссии, и в двустороннем формате. Идет двусторонний процесс — об этом, собственно, и договорились два президента, Путин и Зеленский, когда имели недавно телефонное общение. В целом есть понимание, что сначала на рабочем уровне должны состояться обстоятельные переговоры. Если будут оставаться проблемные вопросы, по которым не удалось договориться, то президенты смогут использовать встречу в Париже, где они так или иначе будут иметь возможность вдвоем пообщаться с тем, чтобы затронуть там и газовую тематику. Поэтому время сокращается, цейтнот, но идут интенсивные контакты».

Напомним, действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают 31 декабря 2019 года. «Газпром» и «Нафтогаз» ведут переговоры по этому вопросу, однако по-прежнему никаких соглашений не было подписано. Песков призвал дождаться итогов переговоров по скидке на газ для Украины.