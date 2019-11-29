Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия

Москва, 29 ноября. Совет Федерации разработал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. Документ появился на сайте палаты.

Согласно законопроекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой. Речь также идет о запрете общаться по телефону, либо через Интернет. Ожидается, что в случае принятия документа, такой запрет будет действовать в отношении виновников в течение года. Кроме того, суд может обязать виновного покинуть общее жилье с пострадавшим на срок действия предписания.

Ранее стало известно, что в готовящихся поправках в закон о домашнем насилии было введено понятие «преследование». Соавторы законопроекта, в числе которых адвокаты, феминистские организации, а также депутат и телеведущая Оксана Пушкина, считают, что преследователь — член семьи должен быть лишен права приближаться к родным в случае, если будет доказана исходящая от него угроза.

Такая постановка вопроса о предотвращении «преследований» неверна, и рассматривать его в контексте именно семьи недопустимо — как недопустимо и само определение домашнего или семейного насилия как такового, заявил член комитета Государственной думы по международным делам Виталий Милонов.

«Главные поборницы этой абсолютно чуждой России нормы равняются в своих законотворческих потугах на Америку, в этом нет никаких сомнений, — высказал мнение депутат. — Они там и жили, и воспитывались, и, разумеется, впитали в себя построения либерального общества. Понятие «преследование» в том виде, в котором они предлагают внести его в закон, к реальному преследованию не имеет никакого отношения».

Данная норма, если она будет воплощена, приведет лишь к тому, что один из разведенных родителей, который достанет средства на дорогих адвокатов, сможет лишать своего бывшего партнера по браку права приближаться к нему и, как следствие, к их общим детям, считает собеседник ФАН.