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Песков оценил сроки запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока»

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Песков оценил сроки запуска «Северного потока — 2» и «Турецкого потока»
Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал вопрос о возможных сроках запуска новых российских газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы надеемся, что «Северный поток — 2» будет завершен в срок, несмотря на задержку. Что касается «Турецкого потока», то здесь я могу подтвердить, что Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип эрдоган в ходе телефонного разговора подтвердили, что будут открывать его вместе. Именно к этому времени, к началу января работы будут завершены», — сказал Песков. 

Накануне помощник главы государства Юрий Ушаков заявил, что дата визита российского лидера в Турцию в связи с открытием газопровода «Турецкий поток» определена, но пока не согласована с турецкой стороной. Он добавил, что лидеры России и Турции в телефонном разговоре обсуждали этот вопрос и договорились о том, что такая встреча, посвященная открытию газопровода, будет.

 

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