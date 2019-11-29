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«Маша и Медведь» стал одним из пяти самых популярных детских шоу в мире

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«Маша и Медведь» стал одним из пяти самых популярных детских шоу в мире

Москва, 29 ноября. Российский мультсериал «Маша и Медведь» вошел в топ-5 самых популярных детских шоу в мире по версии международного исследовательского агентства Parrot Analytics.

Агентство Parrot Analytics провело с 20 октября по 18 ноября исследование, в ходе которого было рассмотрено 20 тысяч детских шоу для детей в возрасте от двух до 11 лет. Востребованность шоу, в частности, измерялась онлайн-запросами детского контента, интеракцией в социальных сетях, а также онлайн-просмотрами роликов шоу.

«Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса-2019 как самый просматриваемый мультфильм в мире. Эпизод «Маша плюс каша» собрал свыше четырех миллиардов просмотров.

Как напомнил телеканал «360», в этом году мультсериалу исполняется десять лет. Детский сериал о приключениях Маши и Медведя перевели на 36 языков и показывают в более чем 100 странах.

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Источник: ТАСС
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