Дамаск, 30 ноября. Сотни перемещенных сирийских семей начали возвращаться в свои дома в городе Халфайя, расположенном на севере провинции Хама. Возвращение беженцев стало возможным после того, как сирийская правительственная армия восстановила безопасность в регионе, освободив территорию Хамы от незаконных вооруженных группировок. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Прибытие сирийских семей в город Халфайя проходит в рамках усилий правительства Сирии по возвращению вынужденно перемещенных лиц в их города и деревни после того, как инженерные подразделения сирийской правительственной армии провели зачистку региона, разминировав самодельные взрывные устройства и мины-ловушки, оставленные террористическими организациями перед их уходом из провинции.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Сирийские беженцы были рады вернуться в свои дома после многих лет скитаний. Многие из них вышли, чтобы поприветствовать армию и поблагодарить бойцов, которые обеспечили их возвращение на родину. Мирные жители также выразили благодарность российским военным, которые принимали непосредственное участие в освобождении Хамы.

Ряд возвращающихся сирийцев отметили, что это возвращение было бы невозможным, если бы не жертвы сирийской армии и сплоченность народа, вставшего на защиту своей земли.

Стоит отметить, что сирийские беженцы продолжают массово возвращаться в республику, которая впервые за много лет находится на пути активного восстановления. Совсем недавно сообщалось, что сотни сирийских беженцев вернулись в родные деревни и города, находящиеся под контролем сирийской правительственной армии, в восточной части провинции Дейр-эз-Зор.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии продолжает оказывать всестороннюю помощь и поддержку перемещенным лицам, которые стремятся вернуться в САР. Мирные жители постоянно получают необходимые продукты, медикаменты и теплые вещи.