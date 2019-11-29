Дочь Бодрова-младшего получила первую роль в кино

Москва, 29 ноября. Ольга, дочь Сергея Бодрова — младшего, впервые снимется в кино. Девушка получила роль в фильме режиссера Петра Буслова «Калашников».

Когда отец пропал без вести в Кармадонском ущелье во время съемок фильма «Связной», Ольге было четыре года. С тех пор прошло 17 лет. В настоящее время 21-летняя девушка учится на четвертом курсе ГИТИСа.

Как стало известно, она получила свою первую роль в кино. Увидеть на большом экране дочку Бодрова-младшего зрители смогут в фильме «Калашников», который посвящен 100-летию знаменитого конструктора-оружейника. Премьера ленты запланирована на весну 2020 года.

Сценаристом и продюсером фильма выступает дедушка Ольги — режиссер Сергей Бодров — старший. Он подчеркнул, что не сторонник продвижения на экраны киношниками своих детей и родственников, однако для внучки сделал исключение. Ольга Бодрова сыграет эпизод в фильме, передает РИА SM-News.

Ранее Вадим Горжанкин и Стас Барецкий заявили о намерении снять третью часть культового дилогии «Брат», где Бодров-младший сыграл главную роль. Известный российский продюсер Сергей Сельянов раскритиковал эту идею, назвав ее попыткой пиара так называемых продюсера Горжанкина и режиссера Барецкого.

Стоит отметить, что роли в третьем «Брате» можно купить. Главная оценена в сумму от 5 миллионов рублей, роль второго плана — от 2,5 миллиона, а эпизодичная «тянет» на 500 тысяч рублей.