Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях

Российских педагогов могут обязать регулярно проходить осмотр у психиатра, а также предоставлять справку о психическом здоровье при соискании должности. Соответствующий законопроект об изменениях в главе 52 Трудового кодекса РФ предложили депутаты Госдумы Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

В пояснительной записке говорится, что инициатива продиктована чудовищным и резонансным преступлением в СПбГУ: доцент истфака Олег Соколов убил и расчленил свою аспирантку и подругу.

По мнению депутатов, освидетельствование всех педагогов позволит отсеять людей, угрожающих безопасности и психологическому комфорту студентов и школьников, снизив количество неприятных инцидентов с участием педагогов. Авторы законопроекта указывают, что и с точки зрения юридической, и с точки зрения общечеловеческих этических норм недопустимо, чтобы воспитанием и образованием занимались люди, имеющие психические отклонения, не позволяющие контролировать свое поведение.

Что предлагают депутаты:

«В статье 213 между вторым и третьим абзацем поместить новый текст следующего содержания: Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

Предполагается, что всех педагогов будут централизованно проверять раз в пять лет, по итогам проверки специалист выносит вердикт о профпригодности. Также депутаты предложили без вопросов отстранять от работы в средней и высшей школе тех, кто попадал под внимание правоохранительных органов по статье «Побои».

«Лучше сразу в дурдом!»

Инициатива кажется здравой, тем более что проблема весьма актуальна. Люди, не способные контролировать свою агрессию в общении с другими, не должны работать с теми, кто от них зависит. Далеко не всегда руководство школ и вузов самостоятельно принимает должные меры.

На того же доцента Соколова студенты неоднократно жаловались, но ректорат СПбГУ сообщения игнорировал и выгораживал именитого наполеониста, как выяснилось впоследствии. Кроме того, в высшей школе нередки случаи харассмента. Пусть формально такое поведение не попадает под психологические отклонения, но тем не менее является неэтичным и угрожает студентам. Недавно юридический факультет СПбГУ уволил профессора Андрея Полякова, подозреваемого в домогательствах к студенткам, преподаватель герценовского университета и депутат Закса Борис Вишневский стал фигурантом аналогичного скандала — о его недостойных поступках сообщили бывшие студентки вуза, но пока что за ним сохранили место.

Критики законопроекта опасаются, что реализация может угрожать конституционным правам человека на медицинскую тайну, хотя инициатива не предполагает раскрытие каких-либо подробностей о чужом здоровье третьим лицам — только вердикт, может человек выполнять обязанности педагога или нет.

Более резко настроенные противники указывают, что освидетельствование у психиатра может стать способом сводить счеты с неугодными преподавателями, указывая на необходимость его правильного применения. Кроме того, в высшей и средней школе сейчас дефицит кадров, многие преподаватели в таком возрасте, что вероятно и наступление «старческого маразма». Если инициатива пройдет, увольнять можно почти всех, а так-то лучше сразу отправлять педагогов принудительно лечиться в профильные заведения во время отпуска:

«Количество конфликтов в школьной среде, особенно после внедрения новомодной медиации, возросло многократно, включая кровавые. Санатории и курорты не по учительским доходам. В этих условиях и при отсутствии иных бесплатное лечение в «психушке» стало бы дополнительным стимулом молодежи поступать на педагогические специальности», — пишет блогер Игорь Олин.

В злой иронии автора есть зерно правды: большинству учителей и правда не по карману услуги психотерапевтов и полноценная релаксация, а профессия очень энергозатратная, стрессовая, быстро ведет к выгоранию, что может провоцировать эмоциональные срывы. Но если осмотр у специалиста будет включать еще и возможность получить направление на полноценные консультации психологов, это скорее поможет людям поддерживать психику здоровой и функциональной, а также улучшить качество жизни.

В интересах самих педагогов

Сами депутаты, предложившие закон, полагают, что сценарий «сведения счетов» через осмотр у психиатра вероятен, но важнее все-таки жизнь человека:

«Давайте поставим на весы два случая: с одной стороны, возможно, будут сводить счеты. С другой — если будут бить, снова отрезать руки, ноги и головы. Что для нас важнее — исключить сведение счетов или подвергать жизнь человека опасности со стороны неадекватных психически?» — сказал один из авторов законопроекта Гаджимет Сафаралиев корреспонденту ФАН.

Он подчеркнул, что в случае конкретных жалоб на неадекватное или противозаконное поведение педагогов, прошедших первичную или регулярную проверку у психиатра, освидетельствование должны уже инициировать правоохранительные органы в рамках административного или уголовного дела, то есть вне рамок предлагаемого проекта.

Подобный сценарий позволяет уменьшить вероятность сведения счетов и должен успокоить тех, кто этого опасается.

Предложение депутатов Госдумы пока в стадии проекта, который явно потребует доработок и экспертного обсуждения. В России более 2 млн педагогических работников, и принимать судьбоносное для них решение в спешке недопустимо, сказал Сафаралиев.

«Мы планируем широко обсуждать проект — и в рамках нашего совета на круглых столах, и с привлечением педагогической общественности, нам надо их услышать. Я не противник педагогов: мы первым делом должны поднять педагога на такую высоту, чтобы он стал самым уважаемым человеком в обществе, возможно, со временем эти проверки отпадут. С другой стороны, и дети сейчас стали другими. Плюс педагогических вузов всего 47 в стране — не хватает выпускников, мало хороших ребят, которые идут учить. Есть очень много вопросов, связанных с воспитанием детей. Но их точно надо защищать от воздействия неадекватных людей».

Не всегда человек способен заметить изменение своего состояния или какие-то проблемы с психикой, чтобы принять меры до того, как они станут очень серьезными, а многие выбрали преподавание делом своей жизни. Предполагаемая процедура освидетельствования должна исключить вероятность подтасовки и ущемления прав людей в чьих-то посторонних интересах, и продумать это — задача экспертного сообщества. Но недопустимо закрывать глаза на тот факт, что в школах и вузах есть люди, способные причинить вред другим, и не делать ничего до той поры, пока вновь не случится нечто ужасное. В конце концов, это и в интересах сообщества педагогов, которые также могут пострадать от поведения неадекватных коллег, даже не связанного с насилием.