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Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях

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Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях

Российских педагогов могут обязать регулярно проходить осмотр у психиатра, а также предоставлять справку о психическом здоровье при соискании должности. Соответствующий законопроект об изменениях в главе 52 Трудового кодекса РФ предложили депутаты Госдумы Гаджимет Сафаралиев и Евгений Марченко.

Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях

В пояснительной записке говорится, что инициатива продиктована чудовищным и резонансным преступлением в СПбГУ: доцент истфака Олег Соколов убил и расчленил свою аспирантку и подругу.

По мнению депутатов, освидетельствование всех педагогов позволит отсеять людей, угрожающих безопасности и психологическому комфорту студентов и школьников, снизив количество неприятных инцидентов с участием педагогов. Авторы законопроекта указывают, что и с точки зрения юридической, и с точки зрения общечеловеческих этических норм недопустимо, чтобы воспитанием и образованием занимались люди, имеющие психические отклонения, не позволяющие контролировать свое поведение.

Что предлагают депутаты:

«В статье 213 между вторым и третьим абзацем поместить новый текст следующего содержания:

Работники организаций общего и высшего профессионального образования проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти».

Предполагается, что всех педагогов будут централизованно проверять раз в пять лет, по итогам проверки специалист выносит вердикт о профпригодности. Также депутаты предложили без вопросов отстранять от работы в средней и высшей школе тех, кто попадал под внимание правоохранительных органов по статье «Побои».

Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях

«Лучше сразу в дурдом!»

Инициатива кажется здравой, тем более что проблема весьма актуальна. Люди, не способные контролировать свою агрессию в общении с другими, не должны работать с теми, кто от них зависит. Далеко не всегда руководство школ и вузов самостоятельно принимает должные меры.

На того же доцента Соколова студенты неоднократно жаловались, но ректорат СПбГУ сообщения игнорировал и выгораживал именитого наполеониста, как выяснилось впоследствии. Кроме того, в высшей школе нередки случаи харассмента. Пусть формально такое поведение не попадает под психологические отклонения, но тем не менее является неэтичным и угрожает студентам. Недавно юридический факультет СПбГУ уволил профессора Андрея Полякова, подозреваемого в домогательствах к студенткам, преподаватель герценовского университета и депутат Закса Борис Вишневский стал фигурантом аналогичного скандала — о его недостойных поступках сообщили бывшие студентки вуза, но пока что за ним сохранили место.

Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях

Критики законопроекта опасаются, что реализация может угрожать конституционным правам человека на медицинскую тайну, хотя инициатива не предполагает раскрытие каких-либо подробностей о чужом здоровье третьим лицам — только вердикт, может человек выполнять обязанности педагога или нет.

Более резко настроенные противники указывают, что освидетельствование у психиатра может стать способом сводить счеты с неугодными преподавателями, указывая на необходимость его правильного применения. Кроме того, в высшей и средней школе сейчас дефицит кадров, многие преподаватели в таком возрасте, что вероятно и наступление «старческого маразма». Если инициатива пройдет, увольнять можно почти всех, а так-то лучше сразу отправлять педагогов принудительно лечиться в профильные заведения во время отпуска:

«Количество конфликтов в школьной среде, особенно после внедрения новомодной медиации, возросло многократно, включая кровавые. Санатории и курорты не по учительским доходам. В этих условиях и при отсутствии иных бесплатное лечение в «психушке» стало бы дополнительным стимулом молодежи поступать на педагогические специальности», — пишет блогер Игорь Олин.

В злой иронии автора есть зерно правды: большинству учителей и правда не по карману услуги психотерапевтов и полноценная релаксация, а профессия очень энергозатратная, стрессовая, быстро ведет к выгоранию, что может провоцировать эмоциональные срывы. Но если осмотр у специалиста будет включать еще и возможность получить направление на полноценные консультации психологов, это скорее поможет людям поддерживать психику здоровой и функциональной, а также улучшить качество жизни.

В интересах самих педагогов

Сами депутаты, предложившие закон, полагают, что сценарий «сведения счетов» через осмотр у психиатра вероятен, но важнее все-таки жизнь человека:

«Давайте поставим на весы два случая: с одной стороны, возможно, будут сводить счеты. С другой — если будут бить, снова отрезать руки, ноги и головы. Что для нас важнее — исключить сведение счетов или подвергать жизнь человека опасности со стороны неадекватных психически?» — сказал один из авторов законопроекта Гаджимет Сафаралиев корреспонденту ФАН.

Он подчеркнул, что в случае конкретных жалоб на неадекватное или противозаконное поведение педагогов, прошедших первичную или регулярную проверку у психиатра, освидетельствование должны уже инициировать правоохранительные органы в рамках административного или уголовного дела, то есть вне рамок предлагаемого проекта.

Подобный сценарий позволяет уменьшить вероятность сведения счетов и должен успокоить тех, кто этого опасается.

Автор законопроекта об осмотре всех педагогов у психиатра рассказал ФАН о его целях

Предложение депутатов Госдумы пока в стадии проекта, который явно потребует доработок и экспертного обсуждения. В России более 2 млн педагогических работников, и принимать судьбоносное для них решение в спешке недопустимо, сказал Сафаралиев.

«Мы планируем широко обсуждать проект — и в рамках нашего совета на круглых столах, и с привлечением педагогической общественности, нам надо их услышать. Я не противник педагогов: мы первым делом должны поднять педагога на такую высоту, чтобы он стал самым уважаемым человеком в обществе, возможно, со временем эти проверки отпадут. С другой стороны, и дети сейчас стали другими. Плюс педагогических вузов всего 47 в стране — не хватает выпускников, мало хороших ребят, которые идут учить. Есть очень много вопросов, связанных с воспитанием детей. Но их точно надо защищать от воздействия неадекватных людей».

Не всегда человек способен заметить изменение своего состояния или какие-то проблемы с психикой, чтобы принять меры до того, как они станут очень серьезными, а многие выбрали преподавание делом своей жизни. Предполагаемая процедура освидетельствования должна исключить вероятность подтасовки и ущемления прав людей в чьих-то посторонних интересах, и продумать это — задача экспертного сообщества. Но недопустимо закрывать глаза на тот факт, что в школах и вузах есть люди, способные причинить вред другим, и не делать ничего до той поры, пока вновь не случится нечто ужасное. В конце концов, это и в интересах сообщества педагогов, которые также могут пострадать от поведения неадекватных коллег, даже не связанного с насилием.

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