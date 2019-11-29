Важность газопровода «Сила Сибири» трудно переоценить, заявил Песков

Москва, 29 ноября. Запуск газопровода «Сила Сибири» очень важен для России и Китая, поскольку даст регионам инфраструктуру и рабочие места. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Запуск газопровода запланирован на 2 декабря. Ожидается, что президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустят «Силу Сибири» в режиме телемоста. Изначально открыть газопровод планировали 20 декабря, но работы удалось завершит раньше срока.

«Осуществление таких трансрегиональных проектов, безусловно, способствует развитию многих регионов. Регионы, которые получают такой объект у себя на территории, впоследствии обогащаются дополнительной инфраструктурой, дополнительными рабочими местами. Это очень важный [проект] не только для России, но и для и тех стран, которые потенциально могут стать покупателями проекта. Поэтому трудно переоценить его значение», — подчеркнул Песков.

«Сила Сибири» — это совместный проект российской госкорпорации «Газпром» и китайской компании CNPC. По трубопроводу газ будет поступать из Якутии в Приморье и Китай. Соответствующее соглашение сроком на 30 лет было подписано в 2014 году. Согласно договору, Россия будет ежегодно поставлять КНР 38 миллиардов кубометров газа. Ранее о присоединении к «Силе Сибири» задумался Казахстан.