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Песков назвал цель визита Путина в Нальчик

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Путин проведет в Нальчике заседание по вопросам межнациональных отношений

Москва, 29 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главную цель визита российского лидера Владимира Путина в Нальчик, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В пятницу президент России работает в Нальчике. По словам Пескова, главная цель визита главы государства в этот город — проведение заседания совета при президенте России по межнациональным отношениям. Заседание совета — это, как правило, длительное и содержательное мероприятие, заметил представитель Кремля.

«Путин выступит. Будут доклады [главы Минкультуры Владимира] Мединского и [министра просвещения Ольги] Васильевой, по линии которых реализуется нацпроект, в котором есть часть по межнациональной политике. Будет обсуждение и выступления, собственно, представителей различных национальных объединений».

Песков назвал цель визита Путина в Нальчик

29 ноября Путин также проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым. Запланировано посещение президентом детской академии творчества «Солнечный город».

«Солнечный город» — такой современный, вроде «Сириуса», объект. Достаточно здорово организованный и прекрасно работающий», — пояснил пресс-секретарь президента России.

Отвечая на вопросы журналистов, Песков также рассказал, как президент России проведет в этом году 31 декабря.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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