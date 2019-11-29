Технические консультации РФ, ЕС и Украины по газу перенесли на следующую неделю

Брюссель, 29 ноября. Технические консультации по газу в формате Россия—ЕС—Украина, которые должны были пройти в пятницу, переносятся на следующую неделю, сообщили в Еврокомиссии.

«Технические консультации перенесены на следующую неделю», — приводит ТАСС слова источника в ЕК.

Экспертные консультации 29 ноября должны были предшествовать министерской встрече по газовому вопросу, которая запланирована на начало следующего месяца. Однако теперь вряд ли переговоры на уровне министров пройдут на следующей неделе, поскольку сторонам нужно подготовиться к ним.

Напомним, в последний раз министры собирались 28 октября в Брюсселе, однако эта встреча не принесла практических результатов. С тех пор прошло уже два раунда консультаций на уровне экспертов, по итогам которых стороны признали серьезные расхождения в позициях по газовому вопросу.

Действующие контракты России и Украины по транзиту голубого топлива через украинскую территорию истекают в конце этого года. Стороны проводят консультации, в том числе с участием ЕК, однако пока никаких договоренностей достичь не удалось.