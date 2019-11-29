Актер Гришечкин рассказал, как помог «избившему» его студенту

Москва, 29 ноября. Российский актер Вячеслав Гришечкин, на которого, по данным СМИ, напали в его собственной квартире, рассказал, как помог «избившему» его студенту.

Он назвал информацию о побоях «полной ерундой» и «бредом сивой кобылы».

«Я не знаю, откуда это взялось, у меня все в порядке. Я дома, не в больнице. Я жив-здоров и завтра у меня спектакль в Петербурге», — цитирует телеканал «360» Гришечкина.

Артист подчеркнул, что никакого конфликта со студентом у него не было. Гришечкин подтвердил, что, действительно, помогал ему с регистрацией в Москве. Как рассказал актер, молодой человек из Туркменистана.

«Это мой студент. Благодаря моей любимой теще сделали ему прописку временную, регистрацию», — пояснил Гришечкин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 57-летнего артиста избил студент. Гришечкину понадобилась помощь сотрудников скорой помощи, но от госпитализации он отказался. По данным СМИ, артист обратился к соседям, которые и вызвали медиков и сотрудников правоохранительных органов. После нападения студент скрылся с места инцидента. Однако помощник Гришечкина опроверг информацию об избиении актера, заявив, что впервые слышит эту информацию.

Напомним, российскую певицу Valentina избили в московской косметологической клинике. Об этом девушка рассказала в своем профиле в соцсети Instagram. Она выложила фотографии со следами побоев. По словам исполнительницы, конфликт произошел во время приема у врача-косметолога. Valentina обратила внимание специалиста на то, что вынесенный препарат не имеет фирменной коробки и знаков бренда. В свою очередь, врач заявила, что та либо ей полностью доверяет, либо уходит.