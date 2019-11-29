В преддверии Дня борьбы со СПИДом Онищенко рассказал, как Россия сможет победить ВИЧ

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом, отмечаемого по решению ООН во всем мире 1 декабря, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал в авторской колонке для ФАН, как Россия борется с этой «чумой XX века».

Как нам победить ВИЧ/СПИД — «чуму XX века». Колонка Геннадия Онищенко

Начну с важной новости — в этом году специалисты Роспотребнадзора приняли участие в открытом студенческом форуме «Остановим СПИД вместе». Форум проводится в рамках акции фонда социально-культурных инициатив «Стоп ВИЧ/СПИД» на площадке Всероссийского государственного института кинематографии им. С.А. Герасимова (ВГИК).

В рамках этой акции до 1 декабря во всех российских регионах работает горячая линия Роспотребнадзора по теме ВИЧ/СПИД. С 1 по 3 декабря все желающие могут пройти бесплатное обследование на ВИЧ в сети медицинских офисов CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по всей России.

Зачем мы отмечаем День борьбы со СПИДом

Отмечать День борьбы со СПИДом предложили в 1987 году два сотрудника Всемирной организации здравоохранения. С 1988 по 1996 годы этот день отмечался под эгидой ВОЗ, сейчас это программа ЮНЭЙДС (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД). Сегодня все осознают, что проблема ВИЧ/СПИД не только медицинская — это вопрос культурный, гуманитарный, вопрос нравственности, образа жизни и так далее.

Сообщество добивается перемен

В России у каждого Дня борьбы со СПИДом свой девиз. В этом году девиз звучит так:

«Сообщество добивается перемен».

Это действительно так. Профилактика и лечение ВИЧ-инфекции — это первая проблема, которая так широко, в том числе на правовом уровне, закреплена в том числе как сфера ответственности гражданского общества. Я имею в виду общественные организации, которые этим занимаются.

Например, есть такая очень хорошая, на мой взгляд, программа, которая называется «Равный равному»: ВИЧ-инфицированные, в том числе бывшие наркоманы, рассказывают на личном примере тем, у кого только что выявлена инфекция, что жизнь на этом не заканчивается.

Эти программы очень действенны для людей, которые только что узнали о своем положительном ВИЧ-статусе, для них это мощная поддержка. Общественные организации тут очень эффективные и важные помощники медиков, если, конечно, эти НКО (некоммерческие организации) Запад не пытается использовать в политических целях. Недопустимо, когда проблемы больных людей пытаются использовать для дестабилизации нашего общества, это, на мой взгляд, верх цинизма.

ВИЧ/СПИД в России

В День борьбы со СПИДом, который позволяет в очередной раз сосредоточиться на этой проблеме, стоит поговорить о ситуации с этим заболеванием в нашей стране.

Да, мы отмечаем рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией. Но, если сравнивать с временами в конце 1980-х, когда мы не знали, как ко всему этому подступиться, и было ощущение некоторой безысходности, сейчас ситуация принципиально другая. Кстати, первый случай ВИЧ/СПИД на территории СССР был зарегистрирован еще в 1986 году.

Сегодня мы можем с уверенностью сказать: наша страна в состоянии достаточно эффективно противостоять этой «чуме» XX века». По правде сказать, сравнивать ВИЧ/СПИД с чумой сегодня, в XXI веке, уже некорректно. Если в Средние века человек был не в состоянии уберечься от чумы, но сегодня защититься от ВИЧ/СПИД вполне возможно, и один из путей — повышение нравственности всего нашего общества, в первую очередь — молодежи.

Конечно, тут очень важны медицинская составляющая и государственные программы. Сегодня у нас есть эффективные антиретровирусные препараты, есть госпрограмма по бесплатному лечению ВИЧ-инфицированных и так далее. Сегодня мы можем без шапкозакидательства уверенно сказать: в нашей стране ВИЧ-инфицированные могут быть полностью социализированы — жить столько, сколько живет их поколение; получать образование; работать; создавать семьи; рожать и растить здоровых детей.

Да, к сожалению, сегодня ВИЧ-эпидемия вышла за пределы уязвимых групп. Впервые в России фиксируется более половины заразившихся при гетеросексуальных контактах, хотя еще лет пять назад показатели были другими. К сожалению, увеличивается количество беременных с ВИЧ, но могу с уверенностью сказать: при правильном ведении этой беременности ребенок у ВИЧ-положительной мамы рождается полностью здоровым.

К сожалению, еще не изжит полностью путь заражения ВИЧ в стенах медицинских учреждений, как это было в свое время в Элисте и Волгограде. Основные причины подобных инцидентов — ошибки при использовании одноразового инструментария и нарушение правил контроля над донорской кровью.

Отмечу, сегодня на смертность от последствий ВИЧ в нашей стране приходится больше половины смертей от инфекционных заболеваний. В первую очередь речь идет о таких ассоциированных с ВИЧ инфекциях, как туберкулез, который смертельно опасен для людей о ослабленным иммунитетом.

Тем не менее, сегодня уже ясно: с ВИЧ — этой «чумой XX века» — вполне можно жить, тем более, что тут многое зависит от поведения самого человека, от его нравственных устоев и правил.

Раннее выявление — основа профилактики

В этом году у нас выявлено 83 тысячи новых случаев заражения ВИЧ, это меньше, чем в предыдущие годы. При этом число обследованных в нашей стране на ВИЧ в этом году приближается к 38-ми миллионам человек.

Отмечу, когда мы все это только начинали, у нас было около двадцати миллионов обследованных в год, на Западе нас за это еще и критиковали, дескать нельзя людей обследовать принудительно. Напомню, теперь обследование на ВИЧ — один из главных мировых трендов. Все прекрасно понимают: чем раньше инфекция обнаружена, тем раньше человек предупрежден о правильном поведении, чтобы избежать опасности заразить окружающих, и тем эффективнее лечение.

А все эти западные «советы», которыми нас пичкали, — вроде раздачи шприцов наркоманам (эти программы немедленно прибирала к рукам наркомафия) и опаснейшая метадоновая «заместительная» терапия — доказали не только свою неэффективность, но и опасность.

В преддверии Дня борьбы со СПИДом подчеркну: сегодня нам нужно не только сосредоточиться на проблемах самих ВИЧ-инфицированных, хотя это и очень важно. Нам необходимо принимать меры, касающиеся всего нашего общества, в том числе по воспитанию нравственности у нашего молодого поколения. Только общими усилиями мы решим эту проблему.

Наша задача добиться, чтобы ВИЧ воспринимался как обычная инфекция, наподобие тех, с которыми человечество давно и успешно борется. Многие инфекции, которые в прошлом вызывали у человечества мистический ужас, теперь окончательно побеждены. Уверен, так будет и с ВИЧ. В недалекой перспективе, благодаря усилиям современной медицины и всего общества, эта проблема будет решена.