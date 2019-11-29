Политолог объяснил, почему Макрон «шарахается от смелого решения» по запрету РСМД

Предложенный Москвой мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе был отвергнут Парижем. Однако президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что идею российского лидера Владимира Путина следует подробно обсудить на высшем уровне. О том, какую на самом деле позицию занимает хозяин Елисейского дворца, Федеральному агентству новостей рассказал председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политолог Сергей Марков.

«Я думаю, Франция все никак не решится вести независимую внешнюю политику, — сказал собеседник ФАН. — Ее руководство вроде пытается это сделать, но оно неподготовлено и шарахается от смелых решений, просто не умея их принимать».

Тем не менее, по словам Маркова, Макрон не то чтобы совсем отказывается принимать предложение России — он не хочет делать это сейчас. Потому и предлагает руководству Североатлантического альянса «подумать» и «обсудить» вопрос.

«Никто в НАТО на него шибко не давит, президент Франции — заложник собственной неуверенности. Отказать американцам — это значит начать играть в высшей лиге мировой политики, вступить в клуб сверхдержав, руководствоваться в своих решениях интересами только своего народа. Сделаешь это — и столкнешься с новым уровнем угроз. Амбиции должны соответствовать амуниции, как говорится», — заявил политолог.

Когда-то Париж мог смело противостоять воле альянса — в 1966 году президент Франции Шарль де Голль принял решение о выходе из состава военных командных структур НАТО, не побоявшись осуждения за океаном. Однако в 2009 году, когда хозяином Елисейского дворца был Николя Саркози, французское государство, уже сильно растеряв свою независимость, вернулось туда и несет бремя выполнения указов из Брюсселя — а заодно и американского Белого дома. Так что собственной оборонной политики у Франции сейчас нет, считает Марков.

«Как нет ее и у остальных стран Европы, — заметил собеседник ФАН. — Они в своем понимании угроз, исходящих от размещения этих ракет, еще не дошли до уровня, когда можно «думать» — пока эти государства в состоянии только чувствовать. Как и любой мыслящий субъект, они сперва чувствуют, потом думают, затем размышляют и только после этого принимают решение. Так вот, Европа чувствует ужас».

Тем не менее у Франции больше политической субъектности, чем у любой другой страны Евросоюза, считает политолог. Макрон имеет инициативность, а возглавляемая им страна — статус великой державы, поэтому Россия пытается устанавливать договоренности именно с ней. Если у Франции вновь получится вести более-менее независимую внешнюю политику, это будет сигналом для остальной Европы, что указания из-за океана больше не являются обязательными к исполнению.