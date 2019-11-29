Косачев ответил на заявление британского министра об «угрозе» России для НАТО

Москва, 29 ноября. Руководство НАТО воюет с придуманными угрозами, не имея реальной повестки. Таким мнением поделился глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, комментируя высказывание главы Минобороны Великобритании Бена Уоллеса об «угрозе» России для НАТО.

По мнению Уоллеса, РФ, используя Украину, «ведет гибридную войну» против всего Североатлантического альянса. В связи с этим британский министр призвал усилить взаимодействие разведывательного альянса Five Eyes (США, Великобритания, Австралия, Новая Зеландия и Канада. — Прим. ФАН) для «решительного отпора» России.

«Своим заявлением он подтверждает рецепт, который выписал Североатлантическому альянсу президент Франции Макрон, охарактеризовав ситуацию как «смерть мозга». У НАТО сейчас нет реальной повестки дня», — ответил Косачев на слова Уоллеса.

По мнению российского сенатора, Североатлантический альянс не приспособлен для противодействия реальным угрозам, возникшим в последние десятилетия.

«НАТО бессмысленна с точки зрения противодействия терроризму, киберугрозам, распространению оружия массового поражения, неконтролируемой миграции, потеплению климата, инфекционным заболеваниям», — подчеркнул Косачев в эфире радио НСН.

Глава комитета Совфеда отметил, что самим своим существованием НАТО делит безопасность на привилегированную — для членов организации — и обычную — для остальных государств. Таким образом, Североатлантический альянс препятствует глобальному сотрудничеству по обозначенным Косачевым проблемам. Кроме того, по словам сенатора, НАТО самостоятельно придумывает себе повестку, чтобы сплачивать входящие в альянс страны.