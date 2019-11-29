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Грузинские власти отпустили бывшего мэра Тбилиси, но акции протеста продолжаются

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Грузинские власти отпустили бывшего мэра Тбилиси, но акции протеста продолжаются

Тбилиси, 29 ноября. Утром у стен здания грузинского парламента был задержан бывший мэр Тбилиси Георгий Угулава, но позднее его отпустили. Однако это не остановило акцию протеста, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий утром 29 ноября.

После освобождения Георгия Угулавы протестующие переместились к зданию Национальной библиотеки. На данный момент перекрыто движение на нескольких улицах.

В свою очередь сотрудники полиции плотным кольцом оцепления перекрыли вход в здание библиотеки. Митинг пока проходит мирно. Участники акции используют свистки и дудки, выражая тем самым свое недовольство, однако никаких требований не предъявляют. Цель — блокировать работу министра юстиции Теи Цулукиани.

Грузинские власти отпустили бывшего мэра Тбилиси, но акции протеста продолжаются

Утром 29 ноября участники акции протеста собрались возле парламента, требуя провести в Грузии внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Затем митинг переместился к библиотеке, потому что именно здесь проходит мероприятие с участием вице-премьера Грузии и Цулукиани.

Грузинские власти отпустили бывшего мэра Тбилиси, но акции протеста продолжаются

Кроме Георгия Угулавы грузинские правоохранительные органы задержали нескольких лидеров оппозиции, включая депутата Георгия Канделаки от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» и Лашу Чхартишвили от «Лейбористской партии Грузии».

МВД Грузии пока не сделало официального заявления по проводу задержания протестующих. Арестованных участников митинга привезли в отделение полиции.

Грузинские власти отпустили бывшего мэра Тбилиси, но акции протеста продолжаются

Неделю назад грузинская оппозиция попыталась блокировать парламент, но спецназ МВД атаковал демонстрантов. Протестующие были обстреляны газовыми гранатами, а также водяными пушками. При этом недавно лидеры оппозиции провели встречу с послами Италии, Франции, Германии и Великобритании, заручившись их поддержкой.

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