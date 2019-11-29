Сирия, 29 ноября. Поселенцы лагеря для беженцев «Аль-Ариша» в Хасаке требуют улучшения условий проживания. SDF**** и силы коалиции возобновили рейды в Восточном Дейр-эз-Зоре. Курдские боевики снесли дом семьи сирийцев в городе Камышлы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из бойцов ополченческих отрядов на северо-западе Хамы.

«Тахрир аш-Шам»: поверглась ответным обстрелам САА на границах «Большого Идлиба».

Курдские вооруженные группировки: проводят рейды в городах Аль-Бусейра, Дибан и Шхиль на востоке Дейр-эз-Зора; столкнулись с митингами населения в лагере для беженцев «Аль-Ариша» в Хасаке; самовольно конфисковали дом сирийцев в городе Камышлы.

ВС Турции и протурецкие силы: атакуют позиции курдских боевиков в северной части Ракки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Difesa & Sicurezza сообщает о том, что на востоке провинции возобновились рейды «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и западной коалиции, официально заявленной целью которых является выявление так называемых спящих ячеек «Исламского государства»1. Обыски прошли в городах Аль-Бусейра, Дибан и Шхиль на восточном побережье Евфрата. Курдские источники утверждают, что джихадисты, скрывающиеся в этом районе, предпринимали вылазки на позиции SDF недалеко от крупнейших нефтяных месторождений. Тем не менее местные активисты полагают, что в первую очередь объектом задержаний становятся мирные жители, выступающие против оккупационной политики «демократической армии». Так, информационный портал Al Nour передает, что в Дибане неизвестными был убит один из гражданских лиц. Предполагается, что к его гибели могут быть причастны курдские радикалы.

Провинция Идлиб

На границах «Большого Идлиба» не прекращаются вооруженные стычки между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандгрупп. Как передает на своей странице в сети Twitter источник (anasanas84), части Сирийской арабской армии (САА) ведут огонь по военным объектам боевиков недалеко от населенных пунктов Хиш и Тахтая. Тем временем Twitter-канал (AleppoAMC) сообщает о перестрелках в районе деревень Дейр Аль-Гарби и Катра. Сведения о потерях исламистов в живой силе или военной технике пока формируются.

Провинция Ракка

В Северной Ракке продолжаются ответные обстрелы вооруженных сил Турции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (baxtiyarumut), турецкие военные и члены союзных Анкаре формирований атакуют опорные пункты Отрядов народной самообороны (YPG) на шоссе М-4 недалеко от города Айн-Исса. Отмечается, что над оккупированными курдскими радикалами территориями возобновили работу ударные беспилотники ВВС Турции. Напомним, по условиям российско-турецкого соглашения от 22 октября, приграничные территории на севере САР были зачищены от курдских боевиков, однако разрозненные отряды Рабочей партии Курдистана (РПК) все еще продолжают осуществлять подпольную деятельность в безопасной зоне, провоцируя возобновление турецкого наступления.

Провинция Хама

К боевым вылетам на северо-западе провинции приступили сирийские ВВС. Как передает Twitter-канал (jisrtv), воздушной атаке авиации САР подверглись штаб-квартиры и огневые позиции джихадистов возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой»1*** террористического альянса «Тахрир аш-Шам» в районе населенного пункта Ас-Сирмания. Никаких сведений об итогах проведенной операции пока не поступало.

Между тем стало известно о том, что днем ранее джихадисты вооруженной оппозиции ударили по укрепрайонам Сирийской арабской армии (САА) вблизи города Джурин. Военный источник в сети Twitter (QalaatAlMudiq) сообщает о том, что обстрелы боевиков обернулись гибелью одного из бойцов проасадовских ополченческих отрядов.

Провинция Хасака

Новостное агентство Al Nour сообщает о том, что десятки перемещенных лиц, находящихся в лагере для беженцев «Аль-Ариша», вышли на митинги, потребовав улучшения условий проживания в пункте временного размещения. Как известно, во многих лагерях, подконтрольных «Демократическим силам Сирии» (SDF), наблюдается тяжелый гуманитарный кризис. К примеру, в лагере «Аль-Хол» прошлой зимой погибли более 300 младенцев, которые были лишены доступа к квалифицированной медицинской помощи.

Между тем стало известно о том, что курдские боевики самовольно распоряжаются имуществом населения в городе Камышлы. Так, под предлогом отсутствия разрешения на строительство члены администрации курдов выселили семью сирийцев из собственного дома, после чего он был снесен.

1 Организация запрещена на территории РФ.