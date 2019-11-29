Турецкая газета Sabah назвала Россию, Турцию и Китай главными угрозами и «стихийным бедствием» для Запада во главе с США. Политику Турции издание сравнило с цунами, оказываемое независимой политикой влияние Китая — с изменением климата, а в России Sabah видит настоящий ураган.

Автор статьи турецкого издания отмечает, что новый виток дипломатических отношений между Москвой, Анкарой и Пекином превратил Россию в центр притяжения — страна активно расширяет свое влияние в Северной Африке. Кроме того, Россия при этом активно выстраивает отношения с ближайшими странами — союзниками США — Израилем, Египтом, Германией, Францией и Саудовской Аравией.

При этом «сущим кошмаром» турецкая газета Sabah считает для США Китай, который вызывает «изменение климата» в геополитике в глобальном смысле. По мнению автора статьи, Штатам необходимо наладить отношения с Россией и привлечь ее на свою сторону вместе с Турцией для противодействия в экономической войне с Китаем, однако автор выражает сомнения по поводу реализации подобной идеи.

«Российская Федерация восстанавливает свою позицию на мировой арене — у России есть влияние в Африке, в Латинской Америке и разных странах мира. Постепенно мы переходим к многополярному миру, где нет полной гегемонии США, и мы можем сами определять, как мы живем. Это вовсе не означает, что всем будет управлять Россия. Как я уже сказал, это будет многополярный мир, и ситуация в мировой геополитике будет развиваться именно на этом базисе», — считает востоковед и публицист Андрей Онтиков.

Напомним, что напряжение в отношениях между Китаем и США началось в июле 2018 года, после того, как Соединенные Штаты ввели 25%-ную пошлину на импорт 818 видов товаров из Китая на общую сумму 34 млрд долларов в год. Пекин предпринял зеркальные меры. Ситуация разрешилась к середине октября нынешнего года.

На фоне происходящего президент РФ Владимир Путин заявил, что экономическая ситуация в США значительно уступает в эффективности конкурентоспособному Китаю.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о нескольких тысячах наемников из американской ЧВК Academi, известной общественности под своим предыдущим названием Blackwater. Американские военные были переброшены в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор для способствования незаконному вывозу нефти из Сирии. Использование ЧВК позволяет США маскировать свое широкое военное присутствие в оккупированных нефтеносных районах Восточной Сирии и официально заявлять о «снижении численности военного контингента армии США», заменив каждого выведенного солдата несколькими наемниками из Blackwater.

Напомним, 22 октября 2019 года президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание антитеррористической операции Анкары «Источник мира» против курдских террористических группировок в Сирии. С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности.