Названы лучшие смартфоны для селфи в 2019 году

Москва, 29 ноября. Специалисты лаборатории DxOMark представили список лучших смартфонов для селфи в 2019 году.

Эксперты проанализировали фронтальные камеры как бюджетных смартфонов, так и флагманов. Всего проверку DxOMark прошли 25 гаджетов.

Лидером рейтинга был объявлен Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Технические специалисты назвали его «идеальным», подчеркнув, что пользователи смартфона могут делать качественные селфи практически в любых условиях освещения.

Второе место досталось Asus ZenFone 6. Тройку лидеров замыкает еще одно устройство от Samsung — Galaxy S10 5G.

На четвертой строчке расположился Samsung Galaxy S10+, а на пятой — Huawei Mate 30 Pro.

Samsung Galaxy Note 10+ 5G был также отмечен как лучший гаджет для съемки селфи-видео. Лучший селфи-фон был выявлен у Google Pixel 4, который удивил экспертов внушительной глубиной резкости и отличной детализацией объектов на втором плане.

Классические автопортреты лучше всех делает Asus ZenFone 6, оснащенный поворотной камерой. А Google Pixel 4, как было установлено DxOMark, идеально подходит для широкоугольных групповых селфи.

Ранее специалисты компании IDC составили рейтинг самых популярных смартфонов в России. Самыми популярными моделями гаджетов у россиян оказались Huawei P30 Lite и Honor 8A, пишет RT.