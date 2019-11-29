ЦАР примет Форум развития Африки весной 2020 года

Банги, 29 ноября. Форум развития Африки пройдет в Центральноафриканской республике (ЦАР) в марте следующего года, пишет ABangui.com.

Форум состоится в Банги при поддержке президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадера. Как пишет пресса, руководство ЦАР решило с помощью форума привлечь инвестиции для экономического и социального развития страны.

Участник мероприятия Уильям Богуи подчеркнул, что у ЦАР есть потенциал, и она способна развивать его во всех сферах. По его мнению, инвестиции позволят вернуть республику к мирной жизни и доверие граждан.

«Банги — это город, в котором происходят инфраструктурные изменения, и это дает возможность заявить об этом и открыть для страны для инвесторов. Несколько великих целей лежат в основе форума, который мы организуем в марте 2020 года», — сказал Богуи.

Напомним, на протяжении многих лет в ЦАР продолжалась гражданская война. Летом прошлого года при поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров, в феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.