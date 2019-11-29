ВСУ провели учения по обороне побережья Азовского моря

Киев, 29 ноября. Украинские военные провели противодесантные учения по обороне побережья Азовского моря на полигоне вблизи Мариуполя. Об этом сообщила пресс-служба операции Объединенных сил Украины.

«Военные маневры по противодесантной обороне побережья Азовского моря проходили на одном из полигонов боевой подготовки неподалеку от Мариуполя», ― сказано в сообщении.

Согласно легенде, украинские артиллеристы уничтожили флагман и корабли охраны предполагаемого противника. Затем сводная рота морской пехоты под прикрытием бронетранспортеров и боевых машин пехоты заняла береговую полосу и не дала десанту противника высадиться на берег. После корабельно-катерная группа ВМСУ догнала и уничтожила корабли противника, которым удалось уцелеть.

В начале ноября Украина уже проводила учения в северной части Черного моря возле границы с Крымом. Для этого Киев закрыл небо и запретил судоходство в районе проведения учений.