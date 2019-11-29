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Фрегат «Адмирал Касатонов» успешно выполнил испытательный пуск ракет «Калибр» и «Оникс»

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Фрегат «Адмирал Касатонов» успешно выполнил испытательный пуск ракет «Калибр» и «Оникс»

Москва, 29 ноября. Второй фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов» успешно выполнил испытательные пуски ракет «Калибр» и «Оникс». Соответствующую информацию передает пресс-служба Северного флота.                                                                  

В рамках заводских ходовых испытаний были выпущены ракеты, которые поразили мишени. В сообщении говорится, что первый серийный фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Касатонов» был построен на судостроительном предприятии «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.                                                                                                              

"[Он] выполнил стрельбы крылатыми ракетами по морским целям в полигонах боевой подготовки Северного флота в Белом море», — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, в апреле корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправились в Балтийское море на ходовые испытания. В рамках проверки, которая заняла до полутора месяцев, инженеры оценили работу энергоустановки в режиме переменных нагрузок, проверили общекорабельные системы связи и навигации.                                                           

Ранее сообщалось, что российский учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» завершил деловой визит в Шри-Ланку. Отмечается, что океанское плавание корабль с курсантами военно-морских вузов России начал в конце августа.              

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