Ученые рассказали, при каких заболеваниях помогут ягоды

Москва, 29 ноября. Кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, какими ягодами необходимо запастись к зиме для лечения простуды, и как они могут помочь при других заболеваниях.

Приход зимы всегда совпадает с началом эпидемий простудных заболеваний. В холодное время года организму приходится мобилизовать все свои внутренние резервы, чтобы избежать инфекции. Но даже при легких симптомах врачи рекомендуют не игнорировать болезнь.

Ягоды в таком случае — одно из лучших средств. Как заявил фитотерапевт, природные лекарства помогут организму без осложнений встретить приход холодов и полноценно функционировать в этот непростой период. Специалист отметил, что лучшее природное средство от простуды — малина.

«А брусника, клюква — это от циститов, когда нижний отдел человек застудил», — рассказал он в эфире радио «Sputnik».

По словам специалиста, черника может помочь при расстройствах желудочно-кишечного тракта и воспалениях горла. Эта ягода рекомендуется к употреблению даже на начальной стадии диабета.

«Черника — единственная ягода, которая содержит в своем составе неомиртиллин ‒ своего рода «растительный инсулин», который понижает содержание сахара в крови. То есть черника как бы выполняет работу за наш инсулин. Когда диабет на начальной стадии, неплохо обращаться к растениям, таким как черника», — пояснил фитотерапевт.

При этом медики подчеркивают, что самолечением заниматься опасно. Заметное ухудшение самочувствия — несомненный повод для обращения к специалисту и приему лекарств уже по его рекомендации.