Госграницу ДНР определили по всей территории Донецкой области

Донецк, 29 ноября. Парламент Донецкой Народной Республики принял закон о государственной границе ДНР. Пределы республики установлены по территории всей Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Депутаты Народного совета проголосовали за принятие законопроекта. Документ определяет порядок и условия обозначения границы ДНР, а также порядок ее защиты. Как отметил инициатор законопроекта Виталий Кравец, целью закона является формирование нормативной базы в сфере государственной пограничной политики.

Председатель парламента ДНР Владимир Бидевка после пленарного заседания сообщил, что госграница республики установлена в пределах Донецкой области до начала гражданской войны на Украине в 2014 году.

«В этом законе не забыты те люди, которые проживают на территории, временно подконтрольной Украине», — цитирует слова спикера парламента ДНР Донецкое агентство новостей.

Бидевка пояснил, что до момента урегулирования конфликта с Киевом граница республики будет проходить по линии соприкосновения сторон в Донбассе. По его словам, это не противоречит Минским соглашениям.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. Донецк и Луганск не согласились с новым руководством страны, которое пришло к власти в результате в результате госпереворота. В ответ на это ВСУ начали так называемую антитеррористическую операцию против образовавшихся ДНР и ЛНР. Позже киевская АТО была переименована в Операцию объединенных сил. По информации ООН, жертвами гражданского конфликта на Украине стали более 13 тысяч человек.