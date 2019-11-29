Американское присутствие в нефтяных районах Сирии ведет к эскалации, заявили в МИД РФ

Москва, 29 ноября. Переброска американской военной техники в один из главных центров нефтедобычи Сирии в районе Румейлан ведет к эскалации напряженности в стране, об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов.

«Мы не можем это [переброску американской военной техники] приветствовать. Наоборот, это только ведет к никому не нужным эскалации и напряжению», — заявил Богданов журналистам.

Американские военные находятся в Сирии незаконно и поддерживают курдские террористические формирования, помогая им воровать нефть у сирийского народа. Федеральное агентство новостей (ФАН) провело расследование и выяснило, как США наживаются на продаже сирийской нефти при содействии курдских боевиков.

По данным источников ФАН, немалая роль в этой схеме отводится ЧВК Academi, печально известной под прежним названием Blackwater. В оккупированную террористами сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор были переброшены несколько тысяч наемников. Они занимаются сопровождением нефтяных кортежей за границу.

ФАН удалось точно отследить маршрут, по которому Соединенные Штаты незаконно вывозят нефть с востока Сирии в соседний Ирак. При этом нефть продается как добытая американскими нефтяными компаниями на территории Иракского Курдистана. Ежедневно Вашингтон продает незаконно добытую сирийскую нефть на 3,3 млн долларов, в год ― на 1,1 млрд долларов.

Ранее министерство обороны РФ опубликовало доказательства того, что военные США вывозят из оккупированных районов Сирии тонны нефти при содействии курдских бандформирований. На снимках, сделанных космической разведкой, видно, что с богатой нефтью территории на восточном берегу Евфрата природное ископаемое вывозится десятками нефтевозов.