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Суд оставил в силе решение о взыскании 1,2 млн рублей с Навального в пользу «Мосгортранса»

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Суд оставил в силе решение о взыскании 1,2 млн рублей с Навального в пользу «Мосгортранса»

Москва, 29 ноября. Московский городской суд признал законным решение суда о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов нелегального митинга в Москве 27 июля по иску ГУП «Мосгортранс».

«Мосгортранс» просил взыскать с организаторов незаконной акции ущерб, причиненный простоем. Сумма ущерба превышала 1,2 млн рублей. Как указано в иске, из-за устроенного «оппозиционерами» сборища произошла задержка движения транспорта общего пользования, что принесло компании убытки.

«Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», — приводит ТАСС слова представителя Мосгорсуда.

Ответчиками по искам были Алексея Навальный, Любовь Соболь, Илья Яшин, Олег Степанов, Юлия Галямина, Иван Жданов, Александр Соловьев и Владимир Милов.

Суд оставил в силе решение о взыскании 1,2 млн рублей с Навального в пользу «Мосгортранса»

Ранее Коптевский суд удовлетворил аналогичный иск и взыскал с ответчиков 3,5 млн рублей по иску от ГБУ «Автомобильные дороги», а также 55 тысяч рублей по иску от Московского метрополитена.

В июле-сентябре так называемая «оппозиция» устроила в Москве серию незаконных акций и митингов-концертов. Оппозиционные блогеры призывали своих сторонников выйти на улицы российского столицы из-за того, что их «независимых кандидатов», пойманных на фальсификации подписей, не допустили к выборам в МГД.

Федеральное агентство новостей выяснило, что западные страны попытались через «оппозицию» вмешаться в дела России. Так, например, сотрудник американского посольства в Москве Стивен Секстон проводил в офисе «Фонда борьбы с коррупцией» тренинги, на которых рассказывал навальнятам, как себя вести при задержании и оказывать сопротивление полиции.

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Источник: ТАСС
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