ФСБ раскрыла агента украинских спецслужб в Севастополе. События дня. ФАН-ТВ

ФСБ раскрыла агента украинских спецслужб в Севастополе На юге России разворачивается еще один шпионский сценарий. Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе подозреваемого в госизмене. В заявлении оперативников говорится о некой россиянке — она собирала секретные военные сведения по заданию украинских спецслужб. Ее имя и другие детали не разглашаются. Стоит отметить, что буквально на прошлой неделе ФСБ вычислила другого агента разведки Киева. И вновь на юге нашей страны, но уже в городе Аксай Ростовской области. Тогда задержанным оказался военный Южного округа, он также собирал документы с грифом «секретно», утечка которых могла нанести ущерб безопасности страны. Расследование в отношении обоих подозреваемых еще продолжается.

Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан А президент США Дональд Трамп неожиданно нагрянул в Кабул, где встретился с афганским коллегой Ашрафом Гани. Изначально этот визит не был объявлен, вероятно, в целях безопасности. Главной на повестке оказалась тема борьбы с терроризмом в Афганистане. В частности, Трамп заявил, что радикальное движение «Талибан» (оно запрещено в России) готово к сделке о прекращении огня. Но до тех пор в регионе останется многотысячный военный контингент США — перед ним американский президент, кстати, тоже выступил, поблагодарив за службу. Напомним, что талибы правили в Афганистане с 1996 по 2001 годы, однако были свергнуты. Вслед за этим движение начало войну с новым правительством и силами НАТО. Попытки найти компромисс и заключить мир стороны предпринимают и сейчас.

ЛНР обвинила ВСУ в новой провокации Вооруженные силы Украины пытаются сорвать перемирие в Донбассе. С таким заявлением выступил представитель ЛНР Яков Осадчий. По его словам, в ночь на пятницу силовики обстреляли поселок Донецкий, ранив двух человек. Это произошло незадолго до визита главы ОБСЕ Мирослава Лайчака — сегодня он планирует лично посетить линию соприкосновения в регионе. Напомним, что именно миссия ОБСЕ содействует мирному процессу в Донбассе, за последнее время под ее наблюдением Украина, ДНР и ЛНР уже развели силы в поселках Петровское и Золотое. До конца гражданской войны, впрочем, по-прежнему еще далеко, а режим прекращения огня, увы, постоянно нарушается.