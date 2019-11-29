Москва, 29 ноября. Поезд сообщением Санкт-Петербург — Севастополь лидирует по продажам билетов среди всех железнодорожных составов, которые проследуют по Крымскому мосту в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе федерального госпредприятия «Крымская железная дорога» (КЖД).

Выяснилось, что поезда в Севастополь обогнали симферопольские по продажам билетов на новогоднюю ночь. Всего на поезда в Крым и обратно на 31 декабря продали 1950 билетов. Больше всего мест выкуплено в поезде Санкт-Петербург — Севастополь: продано 513 билетов. На поезд Москва — Симферополь продано 198 билетов.

«На поезда, которые отправятся в последний день 2019 года из Севастополя и Симферополя, продано 571 и 668 билетов соответственно», — сообщили в пресс-службе КЖД в комментарии ТАСС.

На 1 января на поезд Санкт-Петербург — Севастополь продали 440 билетов, на поезд из Москвы в Симферополь — 349. Как отметил собеседник агентства, с начала продаж и по состоянию на 27 ноября по всей России продано более 34,5 тысячи билетов на поезда, которые последуют по Крымскому мосту.

Как передает ForPost, продажа билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Севастополь началась 8 ноября. Первый состав под названием «Таврия» отправится из Северной столицы 23 декабря.

Ранее стало известно, что строители начали настройку железнодорожной автоматики, которая позволит в онлайн-режиме управлять движением поездов на станционных путях, Крымском мосту и подходах к нему.

Напомним, мост через Керченский пролив, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии запуска автомобильной части моста. Эта переправа является самой длинной в России. Протяженность Крымского моста составляет 19 километров.