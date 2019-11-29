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В Крыму заявили о попытках украинских силовиков создать шпионскую сеть на полуострове

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В Крыму заявили о попытках украинских силовиков создать шпионскую сеть на полуострове

Симферополь, 29 ноября. Украинская разведка пытается создать на полуострове свою шпионскую сеть, заявил замглавы Общественной палаты Крыма Александр Форманчук. По его мнению, не исключены провокации со стороны украинских силовиков.

В Севастополе ФСБ задержала россиянку, которая в интересах Украины собирала секретную военную информацию. Силовики не раскрывают дату задержания, но подчеркивают, что в отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

«Украину интересует сбор разведывательной информации по поводу размещения здесь военных частей и вооружений, поэтому идут попытки активно вербовать людей, которые будут в этом плане работать. Это все является частью политики президента Украины Зеленского, связанной с желанием активизировать и вернуть в международную повестку дня проблему Крыма», — заявил РИА Новости Форманчук.

Он считает, что украинские спецслужбы будут продолжать попытки провокаций на полуострове.

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