Вопрос строительства моста через Севастопольскую бухту поднимут после 2022 года

Севастополь, 29 ноября. Вопрос строительства моста через Севастопольскую бухту и Гераклейскую рокаду начнут решать после 2022 года, сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.

По его словам, все приоритеты по дорогам очевидны: это и ремонт дороги на Южном берегу Крыма, и мостовой переход через Севастопольскую бухту, и рокада.

«Эти проекты надо рассматривать совместно, иначе мы в никуда уходим», - подчеркнул он в комментарии ТАСС.

Кроме того, он указал на то, что нужно будет заняться и юго-восточным объездом Симферополя, а также дорогой в Белогорском районе.

«По всем этим проектам мы рассматриваем начало проектирования с 2023 года, а при готовых проектах возможна и раньше реализация», — добавил Назаров.

Замминистра также уточнил, что эти проекты пока не включены в федеральную целевую программу.

«Она заканчивается 2022 годом. Объем мероприятий, которые нужно реализовать по ФЦП, большой — 80-90 млрд рублей в год», — пояснил Назаров.

Напомним, мост через Севастопольскую бухту должен связать Северную сторону с другими районами города. Предварительная оценка стоимости моста составляет 40 миллиардов рублей, а Гераклейской рокады — 30 миллиардов.

В минувшем октябре врио губернатора города Михаил Развожаев заявил, что проекты моста и рокады отложены, потому что нужных для их реализации средств в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя в настоящее время не заложено.

