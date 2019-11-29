Противниками «закона об иноагентах» выступили потенциальные кандидаты в списки

Российские либеральные интеллигенты подписали коллективное письмо президенту России, в котором просят не принимать закон о признании иноагентами физических лиц, сотрудничающих на платной основе со СМИ и организациями, признанными таковыми. В числе подписавших литераторы Людмила Улицкая и Дмитрий Быков, публицисты Виктор Шендерович и Николай Сванидзе, музыканты Андрей Макаревич и Алексей Паперный, актриса Лия Ахеджакова, правозащитник Лев Пономарев, политик Леонид Гозман, режиссер Леонид Мирзоев, мультипликатор Гарри Бардин, издатель Ирина Прохорова и еще 47 менее известных фамилий.

Требования для иноагентов по российскому закону довольно мягкие: потребуется лишь уведомить о своем статусе и создать юрлицо. Но авторы письма считают это абсурдом, хотя и не раскрывают почему.

Также подписанты считают, что закон об иностранных агентах ударит по достоинству граждан России и их конституционным правам:

«Клеймо «иностранного агента» — это именно клеймо. «Иностранный агент» — устойчивое словосочетание, имеющее ярко выраженный негативный характер. Клеймо иностранного агента дискредитирует человека в глазах его сограждан, умаляет его достоинство, несмотря на то, что он не совершал ничего плохого и противоправного и не исполнял волю иностранных заказчиков. Ч. 1 ст. 29 Конституции: «Достоинство личности охраняется государством», — говорится в письме.

Авторы письма в целом правильно назвали цель закона: государство хочет, чтобы получающие за работу деньги иностранных организаций уведомили об этом. Люди должны знать и понимать, кого читают и к кому обращаются. Никаких требований к содержанию в законе нет, то есть дорожащие своей позицией могут вообще никак не менять тон высказываний и характер деятельности, если нет претензий закона по другим поводам.

Естественно, никто не хочет признавать, что работает против своей страны на деньги, поступающие из какой-то другой. Но если исключить из списка поставивших подпись ученых, творческих личностей, преподавателей и работников культуры, непричастных напрямую к политике и ее освещению, становится понятно, почему многим закон кажется таким ужасным.

Правозащитники Сороса

Начнем с соратников Льва Пономарева, чью организацию «За права человека» все-таки признали иноагентом и ликвидировали, так как он игнорировал требование о маркировке.

В числе подписавшихся есть он сам и его ближайшие коллеги: в частности, эксперт движения «За права человека» в Челябинске Валерия Приходкина, которая также была координатором штабов Навального, и супруга Пономарева Вера Шабельникова.

Журналист Зоя Светова в начале нулевых выступала экспертом все того же фонда Сороса, отвечая за вопросы, связанные с судебной системой и развитием института защиты прав человека в России, а в 2003 году получила премию Amnesty International. В прошлом году она получила две премии — за публикации на портале «МБХ-медиа» и «Радио Свобода» — признанном иноагентом официальном СМИ Конгресса США, премию Магнитского и премию «Либмиссия».

Светлана Ганнушкина — председатель комитета «Гражданское содействие», признанного иноагентом. Организация финансируется из фондов Сороса, Форда, Европейской комиссии, NED и других.

Виктор Юкечев, директор Института развития прессы-Сибирь, работает на целых две организации-иноагента — собственно, институт в Новосибирске и правозащитный центр «Так-так-так».

Подписали обращение и Валерий Борщев, Борис Альтшулер, Людмила Альперн. Все — члены Московской Хельсинкской группы, одной из старейших правозащитных организаций в России. В 2006 году московскую ячейку обвиняли в получении средств из подчиненных британским спецслужбам фондов, организация подавала встречный иск о клевете и выиграла суд. Но в 2012 году официально отказалась от иностранных вложений, признав, что они все же были.

Отдельно хочется упомянуть Льва Гудкова — директора признанного иноагентом аналитического центра «Левада», чья «непредвзятость и достоверность» уже давно предмет насмешек, а ссылки на их данные в научной среде считаются дурным тоном.

Вот эти люди в числе прочих назвали себя новой «совестью нации» и не желают, чтобы граждане России знали, что каждый из них работает на деньги известных или неизвестных спонсоров, поступающие из других стран. Если Пономарев, Шендерович, Гозман, Быков и Сванидзе давно известны обществу как очень идейные и последовательные русофобы, то обладатели менее громких фамилий пусть и не особо светятся в медиасфере, но имеют не меньше оснований опасаться, что закон коснется их напрямую. Кроме того, для них это письмо — шанс сделать свою фамилию чуть более известной, следовательно, получить чуть больше средств из-за рубежа за свою работу.