В Роскосмосе заявили, что РФ не будет участвовать в новой «лунной гонке»

Москва, 29 ноября. Россия продолжит выполнять национальную программу по исследованию и освоению Луны, но не будет участвовать в навязываемой ей новой «лунной гонке».

Соответствующее заявление сделал руководитель пресс-службы госкорпорации Роскосмос Владимир Устименко, его слова приводятся в сообщении, опубликованном на сайте «дочки» госкорпорации — Объединенной ракетно-космической корпорации.

«Лунные программы у нас есть и будут, но не в том ажиотаже и ритме, которые нам пытаются навязать другие страны», — подчеркнул он.

Напомним, летом Роскосмос представил концепцию Лунной исследовательской программы. На международном аэрокосмическом салоне «Ле-Бурже-2019» специалисты рассказали, что первая высадка на Луну намечена на 2030 год. Согласно программе, космонавты будут проводить эксперименты и научные исследования на поверхности естественного спутника Земли.

Ранее сообщалось, что федеральное космическое агентство Роскосмос получило патент на новую схему двигателя для самолета, способного кратковременно развивать сверхзвуковую скорость и запускать ракеты в космос. Планируется, что двигатель будет использоваться на самолете-разгонщике, который будет взлетать с аэродрома и выступать в роли первой ступени, запускающей в космос ракету.