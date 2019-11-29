Имитирующий открытость Навальный игнорирует даже лояльные вопросы подписчиков

Москва, 29 ноября. Скандальный блогер Алексей Навальный, пытающийся имитировать «открытость» и желание прислушиваться к мнению народа, игнорирует даже доброжелательные вопросы своих подписчиков, не говоря уже о неприятных ему комментариях.

Пытаясь продемонстрировать желание вступать в диалог с людьми в лучших традициях демократии, Навальный в своих прямых эфирах сам призывает задавать ему вопросы. Неудобных тем, само собой, скандальный блогер не касается. Так, он не пожелал прояснить ситуацию с отставкой главы своего петербургского штаба Александра Шуршева, который оказался замешан в гей-скандале. Напомним, летом 2019 года в Сети появилось видео, на котором человек, похожий на Шуршева, вступал в половой контакт с мужчиной, напоминающим фотографа Михаила Обозова. После этого Шуршев был уволен. На вопросы об этой ситуации Навальный не отвечает.

Кроме того, скандальный блогер проигнорировал вопросы об иностранных агентах. Не так давно иноагентом признали созданный Навальным так называемый «Фонд борьбы с коррупцией», поэтому данная тема для «оппозиционера» тоже стала неудобной. Отметим, что перед либералами недавно замаячила перспектива признания иноагентами физических лиц, однако многие из них отнеслись к этому с иронией. Так, политик Леонид Гозман даже предложил «бороться за звание иностранного агента». Навальному же такие перспективы совсем не нравятся, поскольку он упорно пытается отрицать, что получает деньги у Запада.

Помимо скользких тем, скандальный блогер игнорирует также нейтральные и даже доброжелательные вопросы. Например, у Навального интересовались, почему он выбрал для подписи в Instagram город Великие Луки. Блогер не пожелал отвечать и на вопрос, какие места в России он предпочитает для отдыха. Видимо, Навальный проигнорировал комментарий, поскольку для путешествий он любит выбирать совсем не родную страну, а, например, Италию.

Отметим, что имитирующий открытость Навальный не желает общаться не только с подписчиками, но и с журналистами. Исключения он делает лишь для знакомых ему сотрудников СМИ, которые не будут задавать неудобные вопросы. Примером такого исключения является Евгения Альбац, писавшая Навальному политическую программу перед выборами мэра Москвы в 2013 году, сообщает Nation News.

С осторожностью подходит блогер и к выбору площадок для выступлений. Даже не все оппозиционные редакции Навальный удостаивает своим визитом. Обычно его можно увидеть только на радиостанции «Эхо Москвы». Кроме того, Навальный охотно разговаривает с журналистами российских филиалов западных изданий, которые обязаны оказывать ему информационную поддержку.