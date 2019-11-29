Климкин призвал украинцев отказаться от Apple из-за признания Крыма российским

Киев, 29 ноября. Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал сограждан отказаться от гаджетов Apple из-за того, что американская компания обозначила на картах Крым территорией России.

Ранее стало известно, что Apple внесла изменения в свой продукт «Погода» и исправила территориальную принадлежность Крыма. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. По его словам, переговоры велись с мая. Сложности возникли из-за «отдаленности собственника».

«А слабо, как говорят, отказаться от Apple, если они Крым готовы признать российским? Да и сказать: «А ну их, этих приспособленцев… переходим на другое», а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса. Такой бренд не может быть номером 1, до свидания!» ― написал бывший министр в Twitter.

На решение Apple эмоционально отреагировал и нынешний глава МИД Украины Вадим Пристайко. Украинский министр выразил негодование в соцсети Twitter, обратившись к Apple.

Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Сенатор Франц Клинцевич ранее заявил, что его не удивило решение компании Apple признать Крым российским. Сенатор считает, что дело заключается не только в том, что компания дорожит российским рынком.