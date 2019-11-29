Лобода взорвала Instagram премьерой синга «Мира мало»

Киев, 29 ноября. Украинская певица Светлана Лобода презентовала в Instagram сингл «Мира мало». В этом треке артистка изменила свое уже привычное звучание, и это понравилось не всем ее поклонникам.

На момент написания новости ролик набрал 228 тыс. 345 просмотров и 30 тыс. 269 лайков.

«Трек только вышел, я уже слова выучила. На повторе», «Просто бомба», «Очень круто», «Песня нереальная», — пишут в многочисленных комментариях к посту.

Однако нашлись и «ретрограды».

«Света, что вы с нами делаете? Не хочу прощаться с привычной Лободой», — написала расстроенная фанатка @taanechka_kot.

Как сообщала «Газета.ру», выход нового сингла Лобода проанонсировала 27 ноября. Тогда она предупредила, что «этим треком мы прощаемся с полюбившейся вам Лободой и ее привычным звучанием». При этом она не рассказала, в каком стиле теперь планирует работать. Кроме того, артистка добавила, что 13 декабря она выпустит свой четвертый альбом Sold Out.

Отметим, что друг Лободы, лидер группы Rummstein Тилль Линдеманн тоже порадовал фанатов новым клипом на композицию Frau & Mann. Видео стало совместной работой немецкого музыканта и украинской певицы. Ролик привел в полный восторг рэпера Noize MС. Он назвал клип «окончательным выносом мозга», отдельно отметив участие Лободы в создании антуража, отмечает телеканал 360.