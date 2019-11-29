Зеленский избавил ВСУ от мичманов и прапорщиков

Киев, 29 ноября. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий в рядах вооруженных сил страны. Соответствующая информация содержится на официальном сайте Верховной рады.

«Возвращено с подписью президента», — говорится в записи к документу от 29 ноября.

Закон меняет воинские звания в украинских армии и флоте. Например, Киев избавился от званий мичманов и прапорщиков в ВСУ. Ряд армейских званий, в соответствии с новым законом, теперь будет таким: рекрут, солдат, старший солдат, младший сержант, сержант, старший сержант, первый сержант, штаб-сержант, мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант. В ВМСУ больше не будет мичманов, зато появятся звания: штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Украинские полки теперь будут именовать «бригадами».

Закон также устанавливает, что при обращении к министру обороны и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий обязан произнести «пан» или «пани» и назвать их должности. Как пишут украинские СМИ, большинство норм закона вступят в силу на следующий день после официального опубликования документа.

Напомним, законопроект о реформе званий в украинской армии в соответствии со званиями в вооруженных силах стран НАТО Верховная рада Украины поддержала в мае 2019 года. Как заявляла Ирина Геращенко, которая на тот момент занимала пост вице-спикера украинского парламента, смысл документа сводится к созданию «профессионального сержантского корпуса и совместимости с вооруженными силами НАТО».