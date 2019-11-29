В Госдуме оценили идею о продаже вина «российского производства» до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли выступила с инициативой разрешения продажи российского вина во время, отведенное под «ночной сухой закон». Правда, всего на один час: если другую алкогольную продукцию и вина других стран-производителей сейчас разрешено продавать до 23:00 (в Санкт-Петербурге и ряде других регионов — до 22:00), то вино российского производства, согласно идее инициаторов, должно получить право продаваться до полуночи.

Предполагается внести соответствующие поправки во время второго и третьего чтения законопроекта «О виноградарстве и виноделии в России» в Государственной думе (первое чтение состоялось 19 ноября). Свой комментарий Федеральному агентству новостей дал первый заместитель председателя комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Ассоциации компаний розничной торговли пора научиться читать документы и знать позицию государства на этот счет. Так вот, оно совершенно противоположное. А во-вторых, я бы порекомендовал им заниматься своим делом, а именно отвечать за ту самую розничную продукцию. То, что продается сейчас на прилавках магазинов, далеко не продукты, соответствующие всем требованиям качества», — считает депутат.

Более того, Онищенко прямо обвинил упомянутую им ассоциацию в торговле контрафактом.

«И в немалом количестве, — добавил парламентарий. — Так и напишите, я готов ответить за свои слова! Ассоциация компаний розничной торговли торгует контрафактом! Все вино, что продается на нашем рынке, делается из малопонятного сырья из малопонятных квазивинных держав. А своего винограда для массового производства алкогольных напитков у нас нет».

Возбуждать же общественное мнение нелепыми инициативами не стоит, считает собеседник ФАН. Он также назвал лицемерием активно транслируемое мнение о том, что продажа слабоалкогольных напитков (к числу которых огульно причисляют вино) в «дополнительное» время позитивно скажется на здоровье населения, которое из-за его введения якобы не будет покупать нелегально продающиеся крепкие напитки.