Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Задержанная в Севастополе украинская шпионка оказалась служащей Черноморского флота

199
0 Оставить комментарий

Задержанная в Севастополе украинская шпионка оказалась служащей Черноморского флотаСевастополь, 29 ноября. Задержанная по подозрению в государственной измене россиянка является гражданской служащей Черноморского флота России, сообщил депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик.

Ранее в пятницу стало известно, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали украинскую шпионку, подозреваемую в государственной измене. По данным ведомства, женщина была завербована украинскими спецслужбами и работала на министерство обороны Украины. По данным спецслужб, задержанная «осуществляла сбор секретных сведений военного характера» по заданию военной разведки Украины, пишет «Утро.ру».

По словам Белика, женщина — служащая Черноморского флота РФ.

«Задержание служащей российского Черноморского флота за шпионаж в пользу соседней страны — один из сотен фактов, доказывающих, что против нашей страны ведется масштабная шпионская война», — сказал российский парламентарий в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Севастополя постановил арестовать россиянку на два месяца. Женщина пробудет в СИЗО до 26 января 2020 года.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров