Сообщения об обысках у Рудого опровергли во ФСИН

Москва, 29 ноября. Обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о том, что в четверг у Рудого были проведены обыски.

«Никаких обысков у заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было», — уверила РИА Новости Паньшина.

Ранее пресс-секретарь главы правительства Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что сотрудники полиции провели следственные действия в правительстве, никто не задержан.