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Сообщения об обысках у Рудого опровергли во ФСИН

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Сообщения об обысках у Рудого опровергли во ФСИН

Москва, 29 ноября. Обысков у первого заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Кристина Паньшина.                                                                                                           

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о том, что в четверг у Рудого были проведены обыски.                                          

«Никаких обысков у заместителя директора ФСИН Анатолия Рудого не было», — уверила РИА Новости Паньшина.                                                                                         

Ранее пресс-секретарь главы правительства Хабаровского края Надежда Томченко сообщила, что сотрудники полиции провели следственные действия в правительстве, никто не задержан.                                                                                                          

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Источник: РИА Новости
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