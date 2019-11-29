Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украина требует запретить участие крымчан в форуме ООН

58
0 Оставить комментарий

Украина требует запретить участие крымчан в форуме ООН

Москва, 29 ноября. Украинские дипломаты написали письмо в секретариат ООН, в котором требуют запретить участие представителей Республики Крым в форуме под эгидой ООН.

28 ноября в Женеве стартовала 12 сессия форума по вопросам нацменьшинств, проводящийся советом ООН по правам человека. Уже в первый день украинская сторона сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Накануне в участии в форуме было отказано представителям крымских татар, а главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от полуострова Ивану Абажеру так и не выдали швейцарскую визу.

«Украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили на форум», — рассказала РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Гридчина заявила, что представители Крыма могут участвовать в международных мероприятиях только в составе украинской делегации.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил поведение украинской делегации использованием с их стороны методов «уличной дискусии».

 

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров