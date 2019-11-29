Украина требует запретить участие крымчан в форуме ООН

Москва, 29 ноября. Украинские дипломаты написали письмо в секретариат ООН, в котором требуют запретить участие представителей Республики Крым в форуме под эгидой ООН.

28 ноября в Женеве стартовала 12 сессия форума по вопросам нацменьшинств, проводящийся советом ООН по правам человека. Уже в первый день украинская сторона сорвала выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека. Накануне в участии в форуме было отказано представителям крымских татар, а главе крымской болгарской национально-культурной автономии, члену Общественной палаты РФ от полуострова Ивану Абажеру так и не выдали швейцарскую визу.

«Украинская сторона перед началом форума написала письмо в секретариат ООН, чтобы крымчан не допустили на форум», — рассказала РИА Новости глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Гридчина заявила, что представители Крыма могут участвовать в международных мероприятиях только в составе украинской делегации.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков объяснил поведение украинской делегации использованием с их стороны методов «уличной дискусии».