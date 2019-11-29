Белоруссия не позволит втянуть себя в антироссийские  авантюры, уверены в Совфеде

Девять из десяти жителей Белоруссии выступают за более тесные связи с Россией. При этом 60% хотят видеть именно союзнические отношения, а 32% рассчитывают на партнерство между странами. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Центром пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО. Его итоги Федеральному агентству новостей прокомментировал заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Эти настроения достаточно объективны, — считает сенатор. — И я хотел бы обратить внимание на то, что у нас уже есть Союзное государство. Степень интеграции с Белоруссией в настоящее время намного больше, чем с любым другим государством в СНГ — это действительно так. Но оно могло бы быть еще глубже, если бы правительства наших стран могли решить то большое количество организационно-технических и финансовых вопросов, которые до сих пор стоят перед нами».

Однако, добавил он, это не должно останавливать Союзное государство, поскольку в мире есть большое количество сил, которые хотят вбить в него клин.

«И ведь это даже не скрывается, — возмутился собеседник ФАН. — Когда Белоруссию втянули в Восточное партнерство, в Брюсселе рассчитывали, что она пойдет по пути Украины. К счастью, у [президента Белоруссии Александра] Лукашенко нет иллюзий по поводу того, что их ждет в случае выбора прозападного пути, и он те выгодные моменты, которые несет это партнерство, принимает, но заходить так далеко, как это сделала Грузия, не собирается».

По словам парламентария, так чуть было не поступила Армения, но вовремя одумалась: даже после смены власти население там понимает, что сотрудничество с Россией как с близким ей очень сильным соседом должно быть в приоритете. Понимает это и население Белоруссии, выступая именно за союзное государство с Россией. Климов пояснил, в чем суть такого институционального образования.

«Это означает передачу части — причем не самой большой — суверенитета на надгосударственный уровень, все органы руководства в каждой из стран при этом будут оставлены на своем месте. И у нас, и у Белоруссии есть свои законодательные органы власти, несмотря на то, что есть Парламентская ассамблея Союзного государства», — сказал сенатор.

Но это не настолько облеченный властными полномочиями парламент, как та же ПАСЕ. В отличие от Европы, у России с Республикой Беларусь до сих пор нет единой валюты наподобие евро. Так что простор для дальнейшего сближения довольно велик, считает Климов.

«В этом плане довольно позитивным фактором является мнение большинства жителей Белоруссии, выступивших за союз. С другой стороны, этого хотят не все. Поэтому делать какие-то резкие движения было бы несвоевременно — за союз должен выступить именно народ, а не просто политики. Никакой спешки быть не должно. Не должны интегративные процессы между нашими странами проходить так, как они проходили у ФРГ и ГДР, когда [первый и единственный президент СССР Михаил] Горбачев договорился с [41-м президентом США Джорджем] Бушем, а мнение населения двух разных по сути стран никто не спрашивал», — резюмировал собеседник ФАН.

Укрепление взаимодействия не должно происходить «келейно», уверен Климов. Все должно проходить так, чтобы у подавляющего большинства населения обоих государств была уверенность, что интеграция приносит им благо.