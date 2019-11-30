Жители сирийской Пальмиры получили продуктовые наборы от российских военных

Дамаск, 30 ноября. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии привезли продовольственные наборы и медицинскую помощь 400 сирийским семьям, проживающим в городе Пальмира в восточной части Хомса. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Вместе с продуктами сирийцам привезли школьные принадлежности для их детей.

Представитель российского ЦПВС сообщил, что «эта гуманитарная помощь была привезена специально для семей, которые возвращаются в свои дома в освобожденном городе». По его словам, большинство людей искренне счастливы возможности вернуться домой, в связи с нахлынувшим потоком людей в Пальмире открывается все больше школ, готовых принять новых учеников.

Кроме всего прочего, российские врачи провели необходимые медицинские консультации со всеми желающими. Стоит отметить, что многие сирийцы долгое время жили без важных лекарств и врачебного надсмотра. Из-за терроризма в стране также не проводилась вакцинация детей. В данный момент российские врачи делают все возможное, чтобы восстановить нанесенный людям ущерб.

Во время раздачи канцелярских товаров и школьных принадлежностей Самир Дергам, директор школы короля Утины, заявил ФАН, что «российская помощь будет способствовать стимулированию образовательного процесса среди сирийских детей». Кроме того, это значительно облегчит жизнь местным жителям, которые и без того оказались в затруднительной жизненной ситуации.

Дергам также выразил благодарность российскому правительству за его поддержку Для сирийского народа, отражающего добрые отношения между народами двух стран.

Ранее сообщалось, что представители ЦПВС привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям города Алькин, расположенного в северной части провинции Даръа. Гуманитарный конвой был собран российским правительством при непосредственной помощи сотрудников Сирийского Красного Полумесяца и властей провинции Даръа.