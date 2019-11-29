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Украина получит «либо газ, либо войну с Россией», заявили в Совфеде

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В Совфеде допустили прекращения поставок газа на Украину

Если «Нафтогаз» будет добиваться исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору к «Газпрому», Россия «перекроет Украине газ». Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов, комментируя действия «Нафтогаза» в газовом споре с Россией.

Ходатайство в латвийский суд

«Нафтогаз» подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору. Об этом сообщается в отчете «Газпрома» по МСФО.

«5 ноября 2019 года ПАО «Газпром» стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер», — сообщает «Газпром».

Заседание суда запланировано на конец апреля 2020 года. «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов.

В Совфеде допустили прекращения поставок газа на Украину

Газ или война

Как считает сенатор Олег Морозов, Украина получит «либо газ, либо газовую войну с Россией». Если Киев хочет получать российский газ, то необходимо садиться и договариваться о том, как российское топливо будет поступать на территорию Украины, в каких объемах, сроках и по какому договору.

Заметим, что накануне в Вене российская и украинская делегации провели переговоры. По информации российского Минэнерго, в ходе встречи Москва и Киев обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для украинцев. Результаты переговоров пока не озвучены.

«Если они не хотят договариваться, значит — война, судебные инстанции, информационные атаки. Но тогда никакого газа. Сейчас Украина ведет себя по второму сценарию. Просит первого сценария, а ведет себя по второму. Хочет газ, но на самом деле делает все, чтобы газ к ней не попал. Если Киев продолжит эти выходки в Стокгольме, Латвии или еще где-то, суды и иски против нас, которые мы будем, конечно же, оспаривать, тогда не будет газа», — пояснил Олег Морозов.

В Совфеде допустили прекращения поставок газа на Украину

В этой ситуации сенатору непонятно поведение президента Украины Владимира Зеленского, который с одной стороны звонит российскому лидеру Владимиру Путину и пытается договориться с ним о поставках газа, а с другой стороны — его «газовые клевреты» ведут с Россией информационную и судебную войну. По мнению политика, Украина не сможет ее выиграть.

«Чтобы там кто ни обсуждал, мы, во-первых, не будем исполнять данные решения. Во-вторых, и самое главное, мы тогда не будем поставлять украинцам газ, который они так хотят получать по нормальной цене. Поэтому эта такая бессмысленная история», — добавил Олег Морозов.

По мнению политика, России сейчас нужно ждать, пока Украина поумнеет и пойдет на нормальные переговоры и соглашения. Если Киев продолжит судебную и информационную войну, тогда Россия перекроет газ.

Напомним, Украина угрожает, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.

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