Украина получит «либо газ, либо войну с Россией», заявили в Совфеде

Если «Нафтогаз» будет добиваться исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору к «Газпрому», Россия «перекроет Украине газ». Об этом Федеральному агентству новостей заявил член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов, комментируя действия «Нафтогаза» в газовом споре с Россией.

Ходатайство в латвийский суд

«Нафтогаз» подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Международного арбитражного суда Стокгольма по транзитному спору. Об этом сообщается в отчете «Газпрома» по МСФО.

«5 ноября 2019 года ПАО «Газпром» стало известно, что НАК «Нафтогаз Украины» подала ходатайство в суд Видземского предместья г. Рига (Латвия) о признании и приведении в исполнение на территории Латвии решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору от 28 февраля 2018 года, а также о принятии обеспечительных мер», — сообщает «Газпром».

Заседание суда запланировано на конец апреля 2020 года. «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов.

Газ или война

Как считает сенатор Олег Морозов, Украина получит «либо газ, либо газовую войну с Россией». Если Киев хочет получать российский газ, то необходимо садиться и договариваться о том, как российское топливо будет поступать на территорию Украины, в каких объемах, сроках и по какому договору.

Заметим, что накануне в Вене российская и украинская делегации провели переговоры. По информации российского Минэнерго, в ходе встречи Москва и Киев обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для украинцев. Результаты переговоров пока не озвучены.

«Если они не хотят договариваться, значит — война, судебные инстанции, информационные атаки. Но тогда никакого газа. Сейчас Украина ведет себя по второму сценарию. Просит первого сценария, а ведет себя по второму. Хочет газ, но на самом деле делает все, чтобы газ к ней не попал. Если Киев продолжит эти выходки в Стокгольме, Латвии или еще где-то, суды и иски против нас, которые мы будем, конечно же, оспаривать, тогда не будет газа», — пояснил Олег Морозов.

В этой ситуации сенатору непонятно поведение президента Украины Владимира Зеленского, который с одной стороны звонит российскому лидеру Владимиру Путину и пытается договориться с ним о поставках газа, а с другой стороны — его «газовые клевреты» ведут с Россией информационную и судебную войну. По мнению политика, Украина не сможет ее выиграть.

«Чтобы там кто ни обсуждал, мы, во-первых, не будем исполнять данные решения. Во-вторых, и самое главное, мы тогда не будем поставлять украинцам газ, который они так хотят получать по нормальной цене. Поэтому эта такая бессмысленная история», — добавил Олег Морозов.

По мнению политика, России сейчас нужно ждать, пока Украина поумнеет и пойдет на нормальные переговоры и соглашения. Если Киев продолжит судебную и информационную войну, тогда Россия перекроет газ.

Напомним, Украина угрожает, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.