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Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

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Банк России выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

Москва, 29 ноября. Банк России выпустил в обращение памятные монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», говорится в сообщении регулятора.

Памятные монеты выпущены номиналом 50, 25, 10 и 3 рубля. Они сделаны из золота, серебра и недрагоценного металла.

Золотая монета номиналом 50 рублей выпущена тиражом 1000 штук, серебряные монеты номиналом 25 рублей и 3 рубля — 1,5 тыс. и 3 тыс. соответственно. Тираж монеты номиналом 10 рублей, которая выполнена из недрагоценного метала, составляет 5 миллионов штук.

В ЦБ отметили, что монеты являются законным средством наличного платежа в России и их обязаны принимать при любых платежах.

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Источник: Банк России
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