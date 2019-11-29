Ученые обнаружили связь между болезнями и чувством усталости

Москва, 29 ноября. Воспалительные процессы в организме могут быть причиной умственной усталости. К такому выводу пришли ученые Бирмингемского и Амстердамского университетов, результаты исследования которых опубликованы в журнале NeuroImage.

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, часто жалуются на постоянную усталость, медлительность при принятии решений и невозможность сконцентрироваться. Исследователи изучили связь между умственной усталостью и внутренним воспалением как реакцией организма на болезнь. Как отметил руководитель исследования доктор Али Мазахери, исследование выявило специфический процесс в головном мозге, который явно подвержен влиянию воспаления.

Ученые предложили 20 добровольцам пройти эксперимент: им вводили вакцину от брюшного тифа, которая вызывает временное воспаление, однако не оказывает побочных эффектов. Спустя несколько часов после инъекции ученые проверяли реакции добровольцев на простые изображения, а также анализировали их мозговую активность при помощи энцефалографии. Эксперимент длился несколько дней, передает РИА Новости.

Результаты показали, что больше всего воспаление влияет на активность мозга, связанную с сохранением бдительности. Выяснилось, что при болезненном состоянии притупляются чувство тревоги и ощущение опасности.

«Это исследование является важным шагом в понимании связи между физическим, когнитивным и психическим здоровьем и свидетельствует, что даже самые легкие заболевания могут снижать бдительность», — отметила одна из авторов статьи, профессор Школы психологии при Бирмингемском университете Джейн Рэймонд.

Ученые считают, что понимание взаимосвязи воспалительного процесса и функций мозга поможет найти способы лечения определенных состояний.