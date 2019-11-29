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МИД КНР подтвердил подготовку запрета на въезд членов Конгресса США в Китай

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МИД КНР подтвердил подготовку запрета на въезд членов Конгресса США в Китай

Пекин, 29 ноября. Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что некоторым персонам Конгресса США, которые имеют отношение к закону о демократии и правах человека в Гонконге, запретят въезд в Китай.                                           

По его словам, они объявлены персонами нон грата. На регулярном брифинге Гэн Шуан подчеркнул, что китайское «правительство, несомненно, имеет право принять решение о том, можно ли им пересечь границу КНР».                                                       

«Разумеется, все эти персоны нон грата не смогут посетить Китай», — сказал он.

Главный редактор китайского государственного издания «Хуаньцю шибао» Ху Сицзинь в своем микроблоге в социальной сети Twitter написал, что власти КНР ведут разговор о том, чтобы запретить въезд на территорию страны членам Конгресса США — авторам принятого закона о демократии и правах человека в Гонконге.

Напомним, вчера появилась информация, что американский президент Дональд Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и о запрете поставок в Гонконг определенной полицейской экипировки «из уважения к президенту Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга». МИД Китая в ответ пригрозил Вашингтону ответными мерами.                                          

Политолог, эксперт Института «Новое общество» Владимир Киреев считает, что Соединенные Штаты, принимая законы в отношении Гонконга, пытаются сохранить свою роль мирового лидера. С его точки зрения, цель подписанных Трампом законов заключается в том, чтобы разжечь внутренние противоречия в Китае.          

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Источник: ТАСС
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