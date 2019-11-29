Барецкий объяснил, почему 31 декабря должен быть рабочим днем

Москва, 29 ноября. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект о введении 31 декабря выходного дня. Музыкант Стас Барецкий объяснил, почему считает неправильным отдыхать 31 декабря.

Депутаты от ЛДПР совместно с членом Совфеда Сергеем Леоновым внесли в Госдуму законопроект о выходном дне 31 декабря. Согласно документу, последний декабрьский день станет нерабочим в том случае, если не будет выходным по календарю. В настоящий момент документ находится на рассмотрении.

Барецкий объяснил, почему 31 декабря должно быть рабочим днем. По его словам, если сделать 31 декабря выходным, то людям будет тяжело заставить себя подняться с кровати, чтобы завершить последние приготовления к празднику. Музыкант отметил, что 31 декабря и так практически выходной день. Работодатели обычно отпускают сотрудников раньше, чтобы они могли пройтись по магазинам и купить все необходимое.

«Если сделать выходной, то будет тяжело поднять себя с кровати. И вообще, в этот день можно на работе отметить наступление Нового года, это сплотит коллектив», — заявил музыкант в комментарии «ПолитЭксперту».

Более того, Барецкий предложил и вовсе перенести Новый год на сентябрь. Музыкант считает, что праздник нужен после сезона отпусков.

«Мне Новый год в середине зимы не очень нравится, если честно. Зима символизирует собой сон. Медведь на Руси зимой спит и экономит свои силы, как и люди. Зима — мертвый сезон, поэтому Новый год зимой неинтересен», — объяснил собеседник.

Барецкий напомнил, что является президентом Союза профессиональных ритуальных агентов и может внести законопроект в Госдуму. Музыкант выразил уверенность, что идею о переносе Нового года поддержит лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Ранее один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы России Игорь Лебедев выразил мнение, что законопроект, определяющий 31 декабря выходным днем, теоретически может быть принят в течение нескольких дней, но в этом году, вероятнее всего, этот день останется рабочим. Он отметил, что ради отдыха 31 декабря многие россияне готовы отработать один день в будущем. При этом выходной 31 декабря уже ввели в Томской области, и группа депутатов Госдумы планирует сделать то же самое на федеральном уровне.