Дамаск, 29 ноября. Сотни сирийских беженцев вернулись в родные деревни и города, находящиеся под контролем сирийской правительственной армии, в восточной части провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Это происходит спустя три года после завершения урегулирования статуса бывших боевиков, согласно указу об амнистии, изданному президентом Сирии Башаром Асадом.

Член Комитета по национальному примирению в Дейр-эз-Зоре Али Аль-Фарес в комментарии ФАН заявил, что урегулирование было успешным во многом благодаря совместным усилиям российских военных и компетентных органов Сирии, а также старейшин сирийских общин, которые поддержали выбор народа вернуться домой.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии оказывал всестороннюю помощь и поддержку перемещенным лицам, возвращающимся в свои деревни. В частности, мирные жители на постоянной основе получали продуктовые наборы и необходимые медикаменты.

Ряд вернувшихся беженцев выразили свою благодарность бойцам сирийской правительственной армии, которая восстановила безопасность в деревнях и городах, очистила их от мин и самодельных взрывных устройств, установленных боевиками запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1. Кроме того, мирный сирийский народ в очередной раз подчеркнул свою готовность работать и сотрудничать с соответствующими властями, чтобы восстановить то, что террористы уничтожили.

По случаю возвращения людей в свои дома в городе Бугрос состоялся массовый праздник, в котором участвовали жители города и соседних деревень. Местные жители скандировали лозунги и воспевали любовь к своей родине, призывая всех молодых людей присоединиться к рядам сирийской армии и сражаться под знаменем своей родной страны, участвовать в процессе восстановления безопасности на территории республики до ее окончательного освобождения.

1 Организация запрещена на территории РФ.