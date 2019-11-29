Победители конкурса «Лидеры России» исполнят новогодние желания детей и пенсионеров

Москва, 29 ноября. В столице победители всероссийского конкурса «Лидеры России» запустили благотворительную акцию «Елка желаний». Благодаря акции будут исполнены новогодние желания детей и пенсионеров, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В рамках проекта в течение декабря в различных государственных учреждениях и офисах крупных компаний будут установлены новогодние елки, на которых развешаны записки с новогодними желаниями.

Около 200 победителей всероссийского конкурса «Лидеры России» уже сняли с елки записки с желаниями. Всего в рамках акции планируется исполнить более 2000 тысяч желаний детей, оставшихся без попечения родителей, и пенсионеров с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы проекта отмечают, что в прошлом году в акции принял участие Владимир Путин, исполнив пять желаний тяжелобольных детей. В этом году к акции присоединились замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, председатель ЦИК Элла Памфилова и депутат Госдумы Ирина Яровая.