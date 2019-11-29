В Киеве заявили, что Зеленский признал Крым российским, продавая квартиру на полуострове

Москва, 29 ноября. Продажа элитной недвижимости президента Украины Владимира Зеленского в Крыму говорит лишь о том, что глава государства сам не верит, что полуостров станет украинским, считает бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник.

Экс-парламентарий сообщил, что «говорят, в Киеве подписали какие-то доверенности о продаже дома через третьих лиц». Многие источники указывают на эту сделку, добавил Олейник.

Новость о продаже роскошной квартиры в Ялте весьма интересна в свете предвыборных обещаний главы Украины вернуть Крым. Еще не так давно представители Зеленского были уверены, что семья президента скоро заселится в ялтинскую квартиру.

Однако Олейник убежден, что продажа недвижимости в Крыму говорит о том, что он не верит в возвращение полуострова в состав Украины.

«Очевидно, что он продает то, во что не верит. Продавая имущество, он показывает, что все идеи о возврате Крыма — это ложь», — уверен экс-депутат Рады.

Продать дом, который числится на балансе супруги Зеленского и был куплен в 2013 году, не так просто. Олейник не исключил, что сейчас в Киеве ищут юридический способ списать с баланса квартиру жены Зеленского без лишнего шума.

«Оформить сделку на территории Украины невозможно — только на территории Крыма. А это уже территория России, здесь работает российская юрисдикция. То есть, совершая подобную сделку, Зеленский косвенно признает Крым частью России», — сказал Олейник в беседе с iReactor.

В свою очередь адвокат Андрей Сорвачев уверен, что любые попытки Зеленского продать квартиру в Крыму втихую обречены на провал.

«Схемы такие существуют, но нельзя сказать, что они очень законны. Например, можно это попробовать провернуть с привлечением оффшорных компаний», — указал он.

Ранее СМИ обратили внимание, что на сайте покупки-продажи недвижимости появилось объявление о продаже квартиры в доме в Ялте, в котором, как пишет пресса, есть жилплощадь у жены президента Украины. Фотографии с интерьером квартиры очень похожи на те, что публиковали СМИ ранее.