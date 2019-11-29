Миллиардеры готовы вложить в российские инвестпроекты 70 трлн рублей



Москва, 29 ноября. Миллиардеры из российского списка Forbes и владельцы крупнейших отечественных компаний готовы вложить в инвестпроекты 70 трлн рублей при условии, если в стране начнет действовать закон о защите инвестиций.

«Минфин при подготовке этого законопроекта опросил их, сколько они готовы будут дать, если такой документ появится. В итоге получили проектов на 70 трлн рублей», — уточнил замглавы министерства Андрей Иванов.

По его словам, из этой суммы Минфин рассчитывает до 2024 года привлечь почти 30 трлн рублей.

Член комитета Совета Федерации по бюджету и финрынку Эдуард Россель в комментарии газете «Известия» заявил, что новый закон востребован среди инвесторов, но притоку инвестиций мешают два фактора: изменчивость правовой среды и забюрократизированность. Например, слишком долгие сроки согласования разрешительных документов или выдачи лицензий.

Чтобы вложения в экономику начали поступать в ускоренном режиме, нужно создать долгосрочную программу инвестиций, но такого системного документа в России пока нет, пояснил эксперт. Помимо этого, он указал на то, что в России высокие кредитные ставки, а доля заемных средств в экономике в несколько раз ниже, чем у развитых стран.

Ранее большинство опрошенных предпринимателей заявили, что бизнес в РФ можно вести честно, однако сейчас это тяжелее, чем в 90-е годы. В августе 2018 года Минфин начал разрабатывать законопроект о защите инвестиций. Инициатором этого выступил помощник президента РФ Андрей Белоусов. Главная задача этого закона — это гарантия неизменности ключевых параметров законодательства, влияющих на инвестиции и новое капиталовложение, уточняет «Федерал Пресс».